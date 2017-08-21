22 августа 2017 года

Негосударственных ветврачей ждут компьютерные тесты

Законодатель ранее установил возможность оформления ветеринарно-сопроводительных документов аттестованными специалистами, которые не входят в систему госветслужбы. Теперь Минсельхоз определил, как будут проверяться такие лица.

Напомним, что по закону о ветеринарии в определенных случаях оформлять ветеринарные сопроводительные документы могут не только уполномоченные лица из системы госветслужбы РФ, но и аттестованные специалисты вне этой системы.

Правительство ранее установило, что такие специалисты должны иметь высшее или среднее ветеринарное образование и стаж работы в сфере ветеринарии не менее года. Не допускается, чтобы у таких лиц была непогашенная или неснятая судимость за умышленное преступление, сообщает корреспондент Fishnews.

Теперь Минсельхоз приказом от 3 мая 2017 г. № 212 утвердил, каким образом должен проводиться квалификационный экзамен для таких специалистов. Правовой акт вступит в силу 1 сентября.

Проверяться должно знание заявителей актов, регламентирующих вопросы ветеринарной сертификации, и практические навыки оформления ветеринарно-сопроводительных документов.

Планируется, что негосударственных ветврачей будут проверять в два этапа: с помощью компьютерного тестирования и выполнения практического задания. Перечень вопросов для теста и практическое задание должна устанавливать аттестационная комиссия.

Список вопросов для теста, но без ответов, должен публиковаться на сайте регионального ведомства в области ветеринарии, создавшего аттестационную комиссию. По 10 вопросов из общего перечня будут предложены заявителю на экзамене. Уложиться с ответами нужно будет в полчаса. Столько же времени отводится для выполнения практического задания.

Также приказом утверждена форма заявления об аттестации специалистов.

Перечень подконтрольных товаров, на которые ВСД могут оформлять аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений системы государственной ветеринарной службы РФ, утвержден приказом Минсельхоза от 18 декабря 2015 г. № 647. В список попали и товары из категории рыбных.

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