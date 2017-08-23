23 августа 2017 года

Навигация на Камчатке закроется в традиционные сроки

Правительство Камчатского края установило сроки завершения навигации для маломерного флота на 2017 г. Они совпадают с временными рамками, которые предусматривались в прошлые годы.

Постановлением правительства Камчатского края от 21 августа 2017 г. № 350 установлены сроки окончания навигации для маломерных судов на водных объектах, расположенных на территории региона.

С 15 октября должны завершить работу маломерные суда в городском округе «поселок Палана», Олюторском, Пенжинском, Карагинском, Тигильском районах, сообщает корреспондент Fishnews.

С 1 ноября закрывается сезон судоходства в Петропавловско-Камчатском, Вилючинском городских округах, Алеутском, Быстринском, Елизовском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском районах.

Для маломерного флота госорганов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, срок окончания навигации установлен с 15 ноября.

Fishnews