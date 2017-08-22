Суд разберется с похищением оборудования для поиска креветки

22 августа 2017 года
В отношении заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области возбудили уголовное дело: он подозревается в незаконном вылове 154 особей стерляди.
Группа лососевых браконьеров на Камчатке попыталась скрыться от сотрудников рыбоохраны. Один из нарушителей, управляя квадроциклом, наехал на инспектора, рассказали в территориальном управлении Росрыболовства.
18 августа 2017 года
В Красноярском крае на Енисее в ходе совместных рейдов транспортной полиции и рыбинспекторов из нелегального оборота изъято более 130 кг осетровых. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
17 августа 2017 года
На северо-востоке Сахалина пограничники обнаружили рыбацкий стан для незаконной добычи лососевых и заготовки икры в промышленных масштабах. Задержаны двое граждан РФ.
15 августа 2017 года
На юго-западной Камчатке выявили незаконное рыбоперерабатывающее предприятие. Технологическое оборудование завода позволяло выпускать широкий ассортимент продукции.
14 августа 2017 года
Сложности лососевой путины на Сахалине не останавливают местных браконьеров. За двое суток пограничники выявили и пресекли три факта незаконного промысла. Уловы исчислялись в тоннах.
23 августа 2017 года
Для того чтобы отрасль отошла от сырьевой модели, необходимо опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Представители рыбохозяйственного комплекса на совещании в Сахалинской области рассказали премьер-министру о том, какие шаги, на их взгляд, могли бы помочь в развитии отрасли.
До конца года отрасль будет технически готова к использованию судовых и стационарных электронных промысловых журналов. Однако чтобы нововведения полностью заработали, важно успеть с принятием нормативных документов, отмечает начальник ЦСМС Артем Вилкин.
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, регламентирующее вопросы доставки уловов водных биоресурсов, добытых в Баренцевом, Балтийском, Черном морях за пределами российских вод, а также в Азовском море, с 1 января 2019 г.
Рыбопромышленные компании приглашают к участию в биржевых сессиях, которые будут транслироваться на стенде Росрыболовства в дни Восточного экономического форума. В проекте уже подтвердили участие такие крупные предприятия, как «Русская рыбопромышленная компания», «Океанрыбфлот», НБАМР.
Для осуществления пастбищной и индустриальной аквакультуры пользователям предлагают участки на прудах и водохранилищах Кировской области.
По новым правилам предприятия, занимающиеся индустриальным рыбоводством, должны направлять в территориальное управление Росрыболовства уведомление о выпуске и изъятии объектов аквакультуры. Для тех, кто занимается пастбищным рыбоводством, остаются акты выпуска и журналы изъятия.
Росрыболовство рекомендовало дальневосточным предприятиям увеличить количество судов на промысле сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси) и усилить контроль за безопасностью мореплавания.
Из 13 новых заявок, поступивших от желающих стать резидентами свободного порта, две касаются создания крабовых производств. Инвесторы говорят о готовности вкладываться в добычу и первичную переработку ценного биоресурса.
Правительство Камчатского края установило сроки завершения навигации для маломерного флота на 2017 г. Они совпадают с временными рамками, которые предусматривались в прошлые годы.