23 августа 2017 года

Суд разберется с похищением оборудования для поиска креветки

В Советской Гавани с рыболовного судна похищено оборудование для поиска креветки стоимостью более 850 тыс. рублей. В краже подозревается бывший член экипажа.

Оборудование пропало, когда судно находилось в порту. В течение нескольких дней подозреваемый был установлен. Им оказался бывший член экипажа – 37-летний житель поселка Лососина Советско-Гаванского района Хабаровского края. Злоумышленник воспользовался тем, что судно не охранялось надлежащим образом, сообщили Fishnews в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Мужчина написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Решения суда гражданин будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Fishnews