23 августа 2017 года

Для аквакультуры изменили отчетность

По новым правилам предприятия, занимающиеся индустриальным рыбоводством, должны направлять в территориальное управление Росрыболовства уведомление о выпуске и изъятии объектов аквакультуры. Для тех, кто занимается пастбищным рыбоводством, остаются акты выпуска и журналы изъятия.

Минсельхоз внес изменения в Порядок предоставления отчетности об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъятия из водных объектов объектов аквакультуры. Соответствующий приказ – от 19 июля 2017 г. № 355 – вступит в силу 2 сентября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь разграничат отчетность для пастбищной и индустриальной аквакультуры. В случае с пастбищным рыбоводством по-прежнему будут использоваться акт выпуска объектов аквакультуры и журнал изъятия.

В случае с индустриальной аквакультурой подтверждать выпуск и изъятие объектов аквакультуры будет уведомление. В нем должна содержаться информация о самом предприятии, реквизиты договора пользования рыбоводным участком, видовой состав объектов аквакультуры (название на русском и латинском языках), количество либо объем выпущенных и изъятых объектов аквакультуры по каждому виду, в том числе с нарастающим итогом.

Предусматривается, что рыбоводное хозяйство каждый квартал (не позднее 30-го числа месяца, следующего за последним месяцем квартала) в свободной форме направляет такое уведомление в теруправление Росрыболовства.

Fishnews