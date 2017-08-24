24 августа 2017 года

Для рыбалки в Волжско-Каспийском бассейне изменили правила

С 3 сентября вступит в силу приказ Минсельхоза о внесении изменений в правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна. Поправки предусматриваются по запретным для добычи видам водных биоресурсов, срокам вылова.

Официально опубликован приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 июля 2017 г. № 371. Предусматривается внесение изменений в правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе содержатся поправки как для Северного, так и для Южного рыбохозяйственных районов, на которые подразделяется бассейн. Речь идет о запретных для добычи сроках и видах водных биоресурсов.

Fishnews