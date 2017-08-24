Для рыбалки в Волжско-Каспийском бассейне изменили правила

24 августа 2017 года
Выставка рыбной индустрии в Санкт-Петербурге привлекает как крупных покупателей рыбной продукции, так и рыбопромышленные компании, заинтересованные в оборудовании и технологиях для судового и берегового производства.
Нынешней осенью «Русская Рыбная Фактория» собирается представить на российском рынке долгожданную серию продуктов на основе дальневосточной сардины-иваси.
Встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбной промышленности, состоявшаяся на Сахалине, стала площадкой для интересных заявлений. Впечатления участников встречи – в материале Fishnews.
Тысячи особей одомашненной семги в результате ЧП оказались в открытом море в районе северо-западного побережья США. Власти предложили жителям ловить эту рыбу без всяких ограничений.
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовила свой вариант постановления правительства о перезаключении договоров закрепления долей квот на новый период. Документ направлен вице-премьеру Аркадию Дворковичу.
Сотрудника Нижнеобского теруправления Росрыболовства подозревают в злоупотреблениях, связанных с воспроизводством водных биоресурсов. Вместе с ним под следствием оказалось еще трое фигурантов.
За ходом лососевого промысла продолжает следить штаб путины. Один из вопросов – стоимость доставки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил в связи с этим организовать срочное совещание с РЖД.
Вопрос содержания арестованных рыболовных судов подняли на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с рыбопромышленниками Дальнего Востока. Полномочия по арестованному флоту необходимо передать на региональный уровень, высказал мнение губернатор Камчатки Владимир Илюхин.
Объем добычи водных биоресурсов увеличился на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Прирост произошел в Дальневосточном, Северном, Волжско-Каспийском бассейнах, а также в иностранных водах.
23 августа 2017 года
Для того чтобы отрасль отошла от сырьевой модели, необходимо опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.