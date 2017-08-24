24 августа 2017 года

Воспроизводство осетра попало в уголовное дело

Сотрудника Нижнеобского теруправления Росрыболовства подозревают в злоупотреблениях, связанных с воспроизводством водных биоресурсов. Вместе с ним под следствием оказалось еще трое фигурантов.

Следственные органы Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре работают по уголовному делу, возбужденному по факту мошеннических действий и злоупотребления должностными полномочиями при исполнении договора на воспроизводство водных биоресурсов. Речь идет о поставке молоди сибирского осетра в реки Обь-Иртышского бассейна для ее выпуска на территории Ханты-Мансийского района, сообщили Fishnews в пресс-службе СКР по ХМАО – Югре.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ХМАО - Югре.

В настоящее время обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве (часть 1 статьи 285 и часть 4 статьи 159 УК РФ) предъявлено сотруднику отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов по ХМАО – Югре Нижнеобского теруправления. По решению суда он находится под домашним арестом. Также обвинение в мошенничестве предъявлено подрядчику по договору - индивидуальному предпринимателю. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Кроме того, в деле еще двое подозреваемых, один из которых – директор природного парка «Самаровский чугас». Он задержан, при этом в СКР подчеркнули, что претензии следственных органов к нему не связаны с исполнением обязанностей директора парка.

Fishnews