28 августа 2017 года

Евросоюз недоволен индийской креветкой

Министерство торговли Индии предупредили о возможном запрете на импорт креветки в ЕС. Еврокомиссия обеспокоена тем, что в индийских морепродуктах все чаще находят следы антибиотиков.

В 2016-2017 гг. доля Евросоюза в экспорте водных биоресурсов Индии составила 18% или 5,78 млрд долларов в денежном выражении, сообщает индийский портал Business Standard.

По его сведениям, Британская федерация замороженных продуктов питания (в которой состоят импортеры, экспортеры и ритейлеры) направила письмо индийскому министру торговли и промышленности Нирмалу Ситхараману. Англичане предупредили о возможном введении Еврокомиссией запрета на ввоз креветки из Индии в течение 2-3 месяцев. Британские бизнесмены заявили, что в ЕС считают недостаточными предпринимаемые Индией шаги по улучшению качества поставляемых морепродуктов.

В федерации призвали министра приложить дополнительные усилия и предотвратить введение запрета. Как сообщает корреспондент Fishnews, Европейская комиссия очень недовольна несоответствием качества ввозимых индийских морепродуктов и недостаточным прогрессом в изменении ситуации со стороны властей республики. Ранее нормой была проверка 10% поступающих морепродуктов из Индии, а с 2016 г. эта доля выросла до 50%, пишет Business Standard.

Его источники в торговле сообщают, что в последнее время выросло число отказов в импорте партий креветки из-за обнаружения в продукции антибиотиков. Предполагается, что ЕС может запретить ввоз с конкретных фабрик, допускающих нарушения.

Члены федерации отмечают, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США также может пересмотреть свое отношению к импорту из Индии: чиновники американского ведомства внимательно следят за изменениями политики Еврокомиссии в отношении зарубежных импортеров. Вместе Евросоюз и Соединенные Штаты импортируют из Индии креветки на 1,5 млрд долларов.

Fishnews