Рыбный салон «прописался» на «Агропродмаше»

28 августа 2017 года
ТИНРО-Центр рекомендовал внести колючего краба Северо-Охотоморской подзоны и судака озера Ханка в список объектов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов.
25 августа 2017 года
Уходящая неделя оказалось богатой на события. Наиболее заметным из них стала встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбного бизнеса.
В регионах завершается период подачи заявок на добычу в 2018 г. лосося для представителей КМНС. На Чукотке, по данным на 22 августа, поступило 2400 обращений.
24 августа 2017 года
Выставка рыбной индустрии в Санкт-Петербурге привлекает как крупных покупателей рыбной продукции, так и рыбопромышленные компании, заинтересованные в оборудовании и технологиях для судового и берегового производства.
Нынешней осенью «Русская Рыбная Фактория» собирается представить на российском рынке долгожданную серию продуктов на основе дальневосточной сардины-иваси.
Встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбной промышленности, состоявшаяся на Сахалине, стала площадкой для интересных заявлений. Впечатления участников встречи – в материале Fishnews.
28 августа 2017 года
XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 5 по 6 октября. В этом году форум решили посвятить многочисленным изменениям, которые происходят в жизни отрасли.
Вопросов в отрасли много. Объединение, которое решено создать на базе Ассоциации рыбопромышленников Сахалина и Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области», ставит перед собой задачу не просто озвучивать сложности, но и предлагать решения, рассказал президент АРС и председатель правления АСРКС Максим Козлов.
ТИНРО-Центр рекомендовал внести колючего краба Северо-Охотоморской подзоны и судака озера Ханка в список объектов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов.
Введение в действие портала «Морской порт» позволило значительно сократить время оформления грузов, отмечают во Владивостокской таможне. Чтобы еще сильнее ускорить процесс, перевозчиков призывают активнее использовать предварительное декларирование.
Органы прокуратуры выяснили, что на Байкале не действует ни одного стационарного пункта для сбора технических вод с судов. Это грозит озеру неотвратимыми экологическими последствиями, в том числе гибелью эндемиков.
Рыбохозяйственный совет Ненецкого автономного округа добивается исключения нельмы из Красной книги. Таким образом планируется обезопасить от уголовного преследования рыбаков, которым она регулярно попадается в приловах.
В рамках поездки на Дальний Восток руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин проведет встречи с пользователями водных биоресурсов. Такие мероприятия запланированы на Камчатке, в Сахалинской области и Приморье.
Пилотный проект по ликвидации свалки брошенных судов реализуется в Кольском заливе: в бухте Ретинской подняты первые металлоконструкции. Всего в реестр, составленный по итогам комплексного обследования залива, вошло 102 объекта.
Министерство торговли Индии предупредили о возможном запрете на импорт креветки в ЕС. Еврокомиссия обеспокоена тем, что в индийских морепродуктах все чаще находят следы антибиотиков.
25 августа 2017 года
Максимальный для рыбопромыслового судостроения эффект можно будет увидеть, если комплекс мер господдержки – инвестиционные квоты, утилизационный грант и т.д. – сработают синхронно, считает президент ОСК Алексей Рахманов.