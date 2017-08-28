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Рыбный салон на «Агропродмаше». Фото организаторов

Рыбный салон «прописался» на «Агропродмаше»

Выставка технологических решений для пищевой промышленности «Агропродмаш» пройдет в Москве с 9 по 13 октября. Оборудование для аквакультуры, добычи и переработки рыбы вновь представят в салоне «Рыбпромресурс».

«Агропродмаш-2017», как и прежде, пройдет в ЦВК «Экспоцентр». В выставке традиционно принимают участие значимые игроки продуктового рынка – крупнейшие мировые и европейские бренды и известные российские фирмы.

Напомним, впервые салон «Рыбпромресурс» был организован в рамках «Агропродмаша» в 2016 г. при поддержке Росрыболовства. Основные тематические разделы в этом году - «Рыболовство», «Рыбоводство», «Первичная переработка», «Транспорт», «Сбыт», «Любительское и спортивное рыболовство», «Образование в области рыбоводства».

Как сообщили Fishnews организаторы, впервые участие в «Рыбпромресурсе» примут компании «АгроБалтПроект» (оборудование для рыбопереработки), «Кермель Арамид Солюшэнз» (специализированная одежда), «Фабрика орудий лова», Verbruggen Palletizing Solutions (оборудование из Нидерландов для складирования рыбной продукции).

Выставку «Агропродмаш» организует ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли под патронатом Торгово-промышленной палаты. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Рыбный салон на «Агропродмаше». Фото организаторов
  • Рыбный салон на «Агропродмаше». Фото организаторов
  • Рыбный салон на «Агропродмаше». Фото организаторов
  • Рыбный салон на «Агропродмаше». Фото организаторов
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