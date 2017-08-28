28 августа 2017 года

Обитателям Байкала угрожают сбросы с судов

Органы прокуратуры выяснили, что на Байкале не действует ни одного стационарного пункта для сбора технических вод с судов. Это грозит озеру неотвратимыми экологическими последствиями, в том числе гибелью эндемиков.

Проверка, проведенная Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой, выявила: вопреки требованиям федерального закона «Об охране озера Байкал», в акватории и прибрежной полосе озера не организован сбор технических вод и отходов хозяйственной деятельности с судов.

Количество судов всех классов, работающих на Байкале, ежегодно увеличивается. В среднем каждый год по озеру курсирует более 2 тыс. единиц флота, в том числе маломерного. В процессе эксплуатации судов образуются различные виды технических вод (подсланевых, льяльных, балластных и т.д.), содержащих нефтепродукты и механические примеси.

Прием технических вод и отходов на Байкале ведет лишь одно несамоходное судно комплексной переработки судовых отходов – «Самотлор», дислоцирующееся в поселке Байкал Слюдянского района Иркутской области. По информации Лимнологического института СО РАН, байкальский флот вырабатывает более 417 тонн нефтесодержащих вод в навигацию. Однако за период 2014-2015 гг. на «Самотлор» сдано лишь 12,2 тонны.

Из 30 портов и причальных сооружений, расположенных в озере Байкал, ни одно сооружение не оснащено пунктами для сбора стоков, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры. Это негативно сказывается на состоянии Байкала и грозит неотвратимыми экологическими последствиями, в том числе гибелью эндемиков.

Отмечено, что Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов не проводило мероприятия по защите озера Байкал от загрязнений, образующихся из-за слива технических вод и жидких бытовых отходов с судов.

По результатам проверки природоохранный прокурор направил исковое заявление в Баргузинский районный суд. Решением райсуда от 31 марта 2017 г. иск был удовлетворен. Апелляционным определением Верховного суда Республики Бурятия от 31 июля решение частично изменено. Енисейское БВУ до декабря должно принять меры по размещению на внутренних путях Байкала пунктов приема нефтесодержащих вод, сточных вод и отходов с судов.

Fishnews