29 августа 2017 года

НАО намерен заняться аквакультурой

В Ненецком автономном округе собираются построить рыборазводное предприятие для увеличения популяций сиговых. Планируется, что строительством цеха займется бизнес, а финансовую поддержку проекту окажут региональные власти.

Рыбохозяйственный совет Ненецкого автономного округа на заседании рассмотрел вопрос о необходимости создания рыборазводного предприятия. Представители регионального департамента агропромышленного комплекса отметили, что во внутренних водоемах НАО за последние десятилетия серьезно снизились рыбные запасы, в частности, сиговых видов. Так, из промысла практически исчезли чир и омуль.

«Назрела необходимость в дополнении естественного воспроизводства сиговых рыб искусственным путем создания рыбоводного хозяйства, - считают в ведомстве. Сотрудники департамента подчеркнули, что НАО - единственный субъект Северо-Западного федерального округа, в котором полностью отсутствует рыбоводство.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона, идею строительства рыборазводного предприятия поддержали представители рыбной отрасли. При этом они уверены, что разворачивать в округе большое промышленное предприятие не целесообразно.

«На самом деле нет смысла строить в округе рыборазводный завод, это может быть цех, который будет полностью рассчитан под реальные объемы. Мы готовы взять на себя финансирование строительства такого объекта, но проектировать и строить его должны, скорее, сами промышленники, - подчеркнул губернатор Игорь Кошин. - Примеры нежизнеспособности проектов, которые государство навязывало производственникам, у нас есть. И их нельзя назвать позитивными».

Глава региона поручил профильному окружному департаменту совместно с Центром развития бизнеса НАО разработать бизнес-проект по созданию цеха. Представить свои предложения специалисты должны к середине сентября.

Эффективность работы рыбоводного предприятия предполагается оценивать по количеству и качеству выпускаемой в естественные водоемы молоди, а также по величине промыслового возврата – ориентировочно он составит порядка 14 тыс. особей сиговых. При средней массе одной рыбины в 0,5 кг это дополнительно даст 7 тонн.

Fishnews