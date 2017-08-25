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Потрошеный обезглавленный минтай на судне

Ведомства расширят обмен данными ОСМ

Переход к обязательной электронной ветеринарной сертификации и интеграция с «Меркурием» потребует увеличить охват отраслевой системы мониторинга, в том числе по транспортным судам.

Электронная ветсертификация, которая станет обязательной с 1 января 2018 г., подразумевает обмен данными между автоматизированной системой «Меркурий» и отраслевой системой мониторинга – для учета вылова и оформления электронных ветеринарно-сопроводительных документов.

«Взаимодействие с Россельхознадзором у нас полностью отлажено, все технологические нюансы информационного обмена мы отработали еще пару лет назад, – рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» начальник Центра мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин. – Система получает наши данные, «заливает» их в «Меркурий» и распознает для дальнейших действий по выдаче ветеринарных сертификатов».

До конца года необходимо решить вопросы, связанные с тем, что ОСМ охватывает не весь цикл вылова по судам. «Например, не все транспортные суда зарегистрированы в отраслевой системе мониторинга, соответственно не все они подают ССД, нарушается комплексность процесса. Мы эту проблему видим и понимаем, что надо сделать», – подтвердил руководитель ЦСМС.

При этом Артем Вилкин подчеркнул, что внедрение безбумажных технологий происходит, в первую очередь, не для чиновников. «Электронная ветеринарная сертификация, электронный промысловый журнал – это более быстрые и простые процессы, это повышение мобильности предприятий и ускорение продаж, оборота продукции. Они нацелены, прежде всего, на улучшение условий для бизнеса», – отметил он.

«Мы намерены и в дальнейшем развивать межведомственное взаимодействие в этой сфере и создавать действительно комплексную систему для более комфортной работы рыбаков. Есть договоренность провести в ближайшее время совещание в Россельхознадзоре и обсудить, какие дальнейшие шаги нам надо синхронизировать в свете перехода к электронной ветсертификации», – заверил начальник ЦСМС.

Fishnews

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