Работа над созданием электронного промыслового журнала вышла на финишную прямую. В этом году в опытно-промышленной эксплуатации ЭПЖ приняли участие уже сотни судов, а в конце лета Центр системы мониторинга рыболовства и связи выпустил версию программы и для прибрежного рыболовства. При этом в Росрыболовстве рассчитывают организовать переход к новому формату промысловой отчетности максимально плавно и безболезненно для бизнеса. Какие сроки отводятся на оснащение флота комплектами ЭПЖ, как будет строиться взаимодействие отраслевой системы мониторинга с информационными сервисами Россельхознадзора и за счет чего отечественные производители намерены конкурировать на рынке технических средств контроля, в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал начальник ФГБУ «ЦСМС» Артем Вилкин .

– Артем Сергеевич, в начале августа вышла новая версия ЭПЖ «Стационарный объект». Она предназначена для тех пользователей, которые осуществляют промысел без судов, на маломерных судах или ведут учет уловов на берегу в установленных местах доставки. Насколько сильно этот вариант отличается от судового ЭПЖ?

– Несколько дней назад мы разослали эту версию программного продукта по филиалам, которые уже приступают к ее установке по заявкам желающих. По плану ориентировочно до октября мы будем проводить опытно-промышленную эксплуатацию стационарного ЭПЖ и собирать отзывы от рыбаков. Соответственно, до конца года у нас останется время для того, чтобы все эти предложения обработать и произвести доработку софта.

Хотя по большому счету стационарный ЭПЖ – тот же самый электронный промжурнал, который уже давно тестируется. Главное его отличие в том, что если обычный судовой ЭПЖ привязан к конкретному судну, то стационарный предусматривает возможность привязки не только к судну, но и, например, к юридическому лицу или к индивидуальному предпринимателю. Соответственно, в один ЭПЖ «Стационарный объект» можно «завести» несколько различных судов, бригад и т. д. Мы специально сделали такую градацию, чтобы вести журнал было удобнее.

В остальном требования те же, что и для судового ЭПЖ. Когда рыбаки в том же Калининграде торопили нас с выпуском стационарной версии, чтобы попробовать ее в деле, мы предлагали им просто взять судовой ЭПЖ и установить на обычный компьютер в офисе. Все операции отражаются одинаково, но в судовом ЭПЖ вы сможете посмотреть их только по одному судну.

Мы разрабатывали ЭПЖ «Стационарный объект» в первую очередь под потребности прибрежного рыболовства, которое осуществляется в том числе без использования судов, поэтому он более гибок в плане настроек, привязки к тому, кто вносит данные в журнал. В принципе установить ЭПЖ теперь можно даже в пунктах приема уловов на берегу и «заводить» туда все, что доставят.

Причем мы не требуем, чтобы ЭПЖ заполнял обязательно капитан или руководитель организации. Это должен быть уполномоченный сотрудник предприятия, который прошел регистрацию у нас и получил электронную подпись. Никаких ограничений по количеству этих уполномоченных лиц мы не ставим, хотя я думаю, что руководители компаний будут очень тщательно выбирать людей, которым доверят допуск к ЭПЖ.

– Много ли желающих принять участие в опытно-промышленной эксплуатации стационарного ЭПЖ? Ранее интерес к этой теме проявляли рыбаки Калининградской области и дальневосточники, особенно на лососевой путине.

– Интерес, по крайней мере декларируемый, очень большой. И в Калининграде, где я был в командировке в конце июня, и на Сахалине – что рыбаки ждут не дождутся. Могу сказать, что по ЭПЖ «Стационарный объект» заявки от пользователей есть, установки начнутся буквально на днях. Думаю, через пару недель мы уже выложим первые данные на нашем сайте в разделе «Опытная эксплуатация ЭПЖ». Сделаем там отдельную табличку по стационарным объектам и будем показывать в открытом доступе, сколько стационарных ЭПЖ установлено и какие результаты мы получаем.

Отрадно, что бизнес уже не нужно упрашивать, предприятия сами идут на контакт. Сейчас в тестировании судовой версии ЭПЖ занято 277 судов. И на самом деле мы уже приостановили установку. По распоряжению Росрыболовства всего на опытно-промышленную эксплуатацию выделено 300 комплектов ЭПЖ, из них примерно три десятка мы отложили для стационарных объектов. Хотя заявок, на мой взгляд, будет больше и мы эту цифру, вероятно, превысим.

В целом по тестированию ЭПЖ задача выполнена успешно с точки зрения охвата и получения обратной связи от рыбопромышленников. Мы довольны тем, что смогли учесть многие нюансы и сделать программный продукт более удобным для рыбаков. Как я уже сказал, в октябре, может быть, в начале ноября мы выпустим уже окончательный релиз ЭПЖ – полноценную рабочую версию, которую можно будет использовать, как только выйдут соответствующие поправки в законодательство.

– В конце июля на Сахалине замруководителя Россельхознадзора Николай Власов отметил, что система «Меркурий» будет взаимодействовать с ОСМ по учету вылова и выдаче электронных ветеринарно-сопроводительных документов. Какая работа ведется в этом направлении?

– Взаимодействие с Россельхознадзором у нас полностью отлажено, все технологические нюансы информационного обмена мы отработали еще пару лет назад. Сейчас, по сути, происходит репликация базы данных отраслевой системы мониторинга в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», которое занимается «Меркурием». Система получает наши данные, «заливает» их в «Меркурий» и распознает для дальнейших действий по выдаче ветеринарных сертификатов. С внедрением ЭПЖ в этой схеме ничего принципиально не поменяется.

Но остаются вопросы, о которых мы сейчас услышали от коллег из Россельхознадзора. Они связаны с тем, что у нас не весь цикл вылова охвачен по судам. Например, не все транспортные суда зарегистрированы в отраслевой системе мониторинга, соответственно, не все они подают ССД, нарушается комплексность процесса. Мы эту проблему видим и понимаем, что надо сделать. В принципе, с внедрением ЭПЖ, поскольку технология упрощается, мы распространим подачу рапортов на большее количество судов. И в этой части, я думаю, существенно продвинемся в ближайшие годы.

Безусловно, с нашей точки зрения как центра мониторинга, охват должен быть 100%, и того же хотелось бы контролирующим органам. Но в первую очередь внедрение безбумажных технологий происходит не для чиновников. Электронная ветеринарная сертификация, электронный промысловый журнал – это более быстрые и простые процессы, это повышение мобильности предприятий и ускорение продаж, оборота продукции. Они нацелены прежде всего на улучшение условий для бизнеса.

Поэтому мы намерены и в дальнейшем развивать межведомственное взаимодействие в этой сфере и создавать действительно комплексную систему для более комфортной работы рыбаков. Есть договоренность провести в ближайшее время совещание в Россельхознадзоре и обсудить, какие дальнейшие шаги нам надо синхронизировать в свете перехода к электронной ветсертификации.

– Несмотря на включение в перечень ТСК судовых земных станций «Гонец», у рыбаков сохраняется несколько настороженное отношение к отечественной разработке. На ваш взгляд, насколько обоснованны такие опасения и как показали себя эти терминалы на практике?

– Действительно, оборудование для работы с системой «Гонец» появилось в приказе Минсельхоза № 294 как техническое средство контроля. На сегодняшний день на судах установлено 57 таких комплектов ТСК, которые по полной программе используются в системе мониторинга, данные поступают, и с нашей стороны никаких претензий нет.

Некоторые сложности, как мы уже разъясняли рыбакам, носили скорее организационный характер. Например, на юге, если я не ошибаюсь, в Крыму, помехи при передаче позиций создавали нештатные прожекторы. Судовладелец установил оборудование, не обратившись в сертифицированный сервисный центр, соответственно, не выполнил технические требования, поэтому возникли сбои. После выезда на место специалистов АО «Гонец» проблема была решена.

Для разработчиков «Гонца» последний год тоже стал серьезным испытанием. Раньше они работали на довольно узкий и закрытый круг потребителей, поэтому такая ситуация для них во многом в новинку, отсюда и некоторые шероховатости. В любом случае все эти организационные моменты мы решаем, договариваемся и намерены продолжать реализацию совместных планов. Сейчас во всех бассейнах появились аккредитованные сервисные центры, их перечень опубликован и на сайте ЦСМС, и на сайте «Гонца». С точки зрения надежности системы мы проанализировали результаты за второй квартал и не видим поводов для нареканий.

Мнения в рыбацком сообществе действительно разные. Судовладельцы, которые пробовали аппаратуру «Гонца» или уже работают на ней, в целом удовлетворены и не жалуются. Те же, кто судит только по слухам и предрассудкам в отношении отечественного приборостроения, да, временами высказывают негативные суждения, но когда просишь привести пример, на этом все и заканчивается. Поэтому мое личное убеждение, как ТСК система работает абсолютно стабильно. В этом году мы испытывали «Гонец» еще и для передачи данных ЭПЖ. Здесь тоже у нас нет никаких замечаний, все рапорты дошли без сбоев.

– Этим летом ЦСМС проводил испытания двух кандидатов в «бюджетные» ТСК для маломерного флота. Как показали себя эти устройства в ходе тестирования?

– Мы получили положительные результаты и очень довольны этими испытаниями. Сейчас ждем ответов на определенные технические вопросы и до 1 сентября планируем подготовить отчет, данные которого обязательно опубликуем на сайте.

Оба устройства используют систему спутниковой связи Iridium, которая у нас давно известна. Все необходимые разрешения для работы на территории России у оператора имеются. Поэтому испытывались непосредственно терминалы отечественного производства, достаточно дешевые в сравнении с теми, что сейчас используются в сегменте технических средств контроля по приказу № 294. Результаты нас абсолютно удовлетворяют: пропусков позиций не было во всех широтах, даже на севере.

Конечно, любые испытания не проходят идеально. У нас возникли замечания, но исключительно на программном уровне. Сейчас разработчики устраняют их и дорабатывают свои программные продукты. Когда это произойдет, мы, безусловно, будем выступать с предложением включить эти технические средства контроля в приказ № 294.

Более того, у нас есть четкое мнение, что применение этих ТСК не стоит ограничивать категорией только маломерных судов. Раз мы признаем, что система Iridium соответствует российскому законодательству, то никаких препятствий для ее использования хоть на больших, хоть на малых судах мы не видим. Любые ограничения будут искусственными.

Возможно, таким образом произойдет некоторый перекос в сторону этих устройств, потому что они пока заявляются как дешевые. Но если отечественные компании реально смогут предложить качественный продукт нашим рыбакам и удержать изначально заявленную цену, значит, другим, производителям нужно пересмотреть свои производственные планы и найти возможность для снижения стоимости оборудования.

– Когда планируется завершить реорганизацию структурных подразделений ЦСМС с образованием объединенных региональных центров мониторинга – Дальневосточного и Северо-Западного?

– Это сложный вопрос. В июне у нас прошло обсуждение будущей структуры региональных центров мониторинга, их функционала, приоритетных задач, штата специалистов. В плановом режиме мы должны были перейти на новую структуру в течение 2018 года. Это было бы максимально безболезненно и для коллектива, и для перестройки всех процессов.

К сожалению, в связи с передачей объектов ГМССБ из ведения Росрыболовства в Росморречфлот и соответствующими финансовыми изъятиями, мы вынуждены корректировать эти планы. Сейчас стремимся к тому, чтобы начать работать по новой схеме с 1 января 2018 года. Как это у нас получится, пока не могу сказать. Тем более, еще нет определенности по бюджету будущего года. К тому же реконструкция здания будущего регионального центра мониторинга в Мурманске завершится только к середине года. Размещение и настройка оборудования – все это тоже требует времени, поэтому посмотрим, что будет.

Реорганизация не означает, что мы откажемся от филиалов и точек присутствия. Мы их оставляем везде. Даже в Калининграде, где будут переданы все объекты недвижимости, у нас останется офис, хотя персонал придется существенно сократить и перевести на работу с пользователями.

– Чтобы ЭПЖ и другие нововведения полностью заработали, потребуется внести изменения в отраслевое законодательство. На какой стадии находятся эти поправки и успеют ли их принять до конца года?

– Да, нас в ЦСМС такая ситуация тоже держит в напряжении, и мы настаиваем на том, что надо как можно скорее решать вопрос с нормативными документами. На самом деле проект федерального закона разработан уже давно. Он находился на межведомственном согласовании и вернулся из правового управления президента с определенными замечаниями. Сейчас эти замечания устранены, что, на наш взгляд, положительно отразится на дальнейшем прохождении этого документа. Из законопроекта убрали все лишнее, сделали отдельную главу, касающуюся ЭПЖ, поэтому мы очень надеемся, что он будет принят до конца текущего года.

Мы очень сильно переживаем по этому поводу, потому что программный продукт и система в целом готовы, сроки их внедрения привязаны исключительно к нормативным документам. Но в любом случае регламентирующих требований по части передачи ССД сейчас нет. Поэтому, после того как в начале ноября выйдет финальный релиз ЭПЖ, мы предложим рыбопромышленникам использовать для подачи судовых суточных донесений именно электронный промысловый журнал. Таким образом, переход на новый формат будет еще более плавным. Единственный момент, до выхода закона рыбакам все равно параллельно придется вести бумажный промысловый журнал.

Как я уже сказал, в ходе опытно-промышленной эксплуатации ЭПЖ было охвачено порядка трехсот судов. Но мы хотим, чтобы и в масштабах всего остального флота переход на новый формат промысловой отчетности произошел спокойно. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков уже дал поручение, чтобы был предусмотрен переходный период не менее полугода. Похоже, 2018 год станет для нас переходным во всех смыслах.

Анна ЛИМ, журнал « Fishnews – Новость рыболовства»

Август 2017 г.