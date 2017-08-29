29 августа 2017 года

Камчатка готовится к празднику в честь морских зверей

Фестиваль «Море жизни» пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября. Гостей праздника ждут фильмы и мультики о морских млекопитающих, торжественное шествие, игры, выставка уникальных фотографий китов, сивучей и каланов.

Напомним, впервые фестиваль прошел в 2016 г., собрав несколько тысяч человек, а в этом году он получил официальный статус. Цель праздника – привлечь внимание общественности к вопросам защиты морских млекопитающих.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, организаторы подготовили обширную тематическую программу. В зоне лектория под открытым небом покажут фильмы о жизни обитателей глубин океана и познавательные мультфильмы. О незабываемых встречах с морскими животными расскажут морские биологи и путешественники.

«Самым массовым и торжественным этапом фестиваля станет экологическое шествие. Мы хотим привлечь молодежь к участию в массовых городских мероприятиях и пробудить интерес к проблемам водного мира. Заявки на шествие будут приниматься до 18 сентября, а самые яркие и многочисленные колонны будут награждены ценными подарками и призами», – рассказали в оргкомитете.

Для гостей мероприятия (их ожидается более 5 тысяч) предусмотрено множество различных зон. Это уличная выставка уникальных фотографий, полученных в процессе изучения китов, сивучей и каланов, морские арт-объекты, тематические мастер-классы и фотозоны, игры-гиганты, художественная выставка, торговые ряды с сувенирами, а также выступления различных творческих коллективов.

Детей ждут подвижные игры, аквагримеры и творческие мастерские. Также ребята смогут посетить школу акварельной живописи и прогулки по Култучному озеру на «биг-сапе».

Кроме того на фестивале пройдут выступления вейкбордистов, флайбордистов, фридайверов, каякеров и сапсерферов. В зоне питания будут работать лучшие камчатские рестораны, кафе, пекарни и кондитерские.

В организационный комитет фестиваля вошли представители исполнительных органов государственной власти края, Ассоциации особо охраняемых природных территорий Камчатки и специалисты Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника.

Fishnews