Запрет не останавливает ловцов муксуна

29 августа 2017 года
Росрыболовству удалось найти средства на ремонт судов Дальневосточного отряда аварийно-спасательных работ (по крайней мере, одного ЛСС). Тем не менее сохраняется проблема недофинансирования.
28 августа 2017 года
ТИНРО-Центр рекомендовал внести колючего краба Северо-Охотоморской подзоны и судака озера Ханка в список объектов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов.
Выставка технологических решений для пищевой промышленности «Агропродмаш» пройдет в Москве с 9 по 13 октября. Оборудование для аквакультуры, добычи и переработки рыбы вновь представят в салоне «Рыбпромресурс».
25 августа 2017 года
Уходящая неделя оказалось богатой на события. Наиболее заметным из них стала встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбного бизнеса.
Более 1 тонны осетровых и черной икры изъяли из оборота в Астраханской области. Специалисты не исключают, что рыбопродукция могла представлять опасность для потребителей.
В регионах завершается период подачи заявок на добычу в 2018 г. лосося для представителей КМНС. На Чукотке, по данным на 22 августа, поступило 2400 обращений.
29 августа 2017 года
Минсельхоз предлагает внести изменения в перечни товаров, на которые оформлять ветеринарно-сопроводительные документы могут негосударственные ветврачи и уполномоченные лица предприятий-производителей.
Правительство утвердило федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства до 2025 г. Она должна снизить зависимость отрасли от иностранных поставщиков, в том числе по племенному материалу и кормам.
Росрыболовству удалось найти средства на ремонт судов Дальневосточного отряда аварийно-спасательных работ (по крайней мере, одного ЛСС). Тем не менее сохраняется проблема недофинансирования.
Фестиваль «Море жизни» пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября. Гостей праздника ждут фильмы и мультики о морских млекопитающих, торжественное шествие, игры, выставка уникальных фотографий китов, сивучей и каланов.
Переход к обязательной электронной ветеринарной сертификации и интеграция с «Меркурием» потребует увеличить охват отраслевой системы мониторинга, в том числе по транспортным судам.
В Южно-Сахалинске 27 и 28 сентября пройдет специализированная выставка «Рыбная индустрия». Там представят рыбопродукцию, оборудование для ее производства и хранения, орудия лова, навигационные приборы и многое другое.
WWF России просит администрацию Приморского края исключить передачу в аренду лесного участка в водоохранной зоне реки Единка. Леса защищают нерестилища ценных промысловых рыб, отметили в организации.
В Ненецком автономном округе собираются построить рыборазводное предприятие для увеличения популяций сиговых. Планируется, что строительством цеха займется бизнес, а финансовую поддержку проекту окажут региональные власти.
В перечень рыбопромысловых участков в Хабаровском крае внесены дополнения: в список добавили еще три РПУ для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера.
28 августа 2017 года
XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 5 по 6 октября. В этом году форум решили посвятить многочисленным изменениям, которые происходят в жизни отрасли.