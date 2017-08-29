29 августа 2017 года

Запрет не останавливает ловцов муксуна

В Салехарде полицейские и рыбоохрана при проверке «Газели» обнаружили почти 900 особей муксуна, добыча которого запрещена на Ямале. Ущерб от незаконного промысла превысил 374 тыс. рублей.

Грузовик остановили в ходе совместного рейда правоохранителей и сотрудников Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. В кузове нашли 29 мешков с муксуном – 892 экземпляра. Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, рыбу везли к месту продажи.

Ущерб, причиненный нелегальным выловом, оценили в 374,6 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба). Полиция и рыбоохрана ЯНАО продолжат проводить совместные мероприятия на путях транспортировки, в местах хранения и реализации водных биоресурсов.

Fishnews