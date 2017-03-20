21 марта 2017 года

Нельму и муксуна защитили запретами

Внесены изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна. В частности, в ряде регионов полностью запрещен промысел нельмы и муксуна.

Приказ Минсельхоза о внесении поправок опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщает корреспондент Fishnews, среди наиболее значимых поправок - запрет на промышленный вылов стерляди в Тюменской области. В Омской области стерлядь, напротив, вывели из-под полного запрета на промышленный лов, разрешая добывать ее ставными и плавными сетями с ячеей не менее 40 мм.

Кроме того, введен запрет на промышленный лов нельмы и муксуна в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Томской области (раньше их полностью запрещалось ловить только в Оби выше устья реки Чулым, а также в реках Чулым и Томь с притоками). Исключение составляет только отлов производителей муксуна на территории ХМАО для аквакультуры.

Изменения коснулись и беспозвоночных: в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе разрешен промышленный сбор цист артемии с поверхности воды, вдоль уреза и с прилегающей прибрежной полосы с помощью любых орудий добычи и плавучих средств. В то же время на добычу артемии в этом районе в рамках любительского и спортивного рыболовства (в том числе на стадии цист) введен полный запрет.

Fishnews