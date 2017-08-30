Новости
Приложение передает на смартфон данные о температуре, солености и других параметрах воды с датчиков на морских буях. Фото Japan Times

Марифермеры Японии смогут проверять воду по смартфону

Японский оператор мобильной связи с сентября планирует запустить сервис для морской аквакультуры. Пользователи будут ежечасно получать информацию о состоянии воды в своих хозяйствах на смартфоны.

С марта 2016 г. компания NTT Docomo испытывала мобильное приложение. Оно передает на смартфон данные о температуре, солености и других параметрах воды с датчиков, установленных на морских буях, пишет Japan Times. Сервис будет платным, буи высотой 1,3 м и весом около 60 кг будут выдаваться при подключении, сообщает корреспондент Fishnews.

В настоящее время выращивающим водоросли или устрицы марифермерам приходится лично проверять воду на участке по нескольку раз в день, поскольку даже небольшое изменение ее температуры влияет на вкус продукта. В NTT Docomo надеются, что их сервис будет востребован и у рыбоводов.

Fishnews

НазадМетки: аквакультураяпония

Похожие новости

30 августа 2017 года

Развивать рыбную отрасль Карелии поможет специальный совет

При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.

29 августа 2017 года

НАО намерен заняться аквакультурой

В Ненецком автономном округе собираются построить рыборазводное предприятие для увеличения популяций сиговых. Планируется, что строительством цеха займется бизнес, а финансовую поддержку проекту окажут региональные власти.

28 августа 2017 года

Рыбный салон «прописался» на «Агропродмаше»

Выставка технологических решений для пищевой промышленности «Агропродмаш» пройдет в Москве с 9 по 13 октября. Оборудование для аквакультуры, добычи и переработки рыбы вновь представят в салоне «Рыбпромресурс».

25 августа 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Уходящая неделя оказалось богатой на события. Наиболее заметным из них стала встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбного бизнеса.

24 августа 2017 года

Иван Фетисов: Выставка набирает обороты

Выставка рыбной индустрии в Санкт-Петербурге привлекает как крупных покупателей рыбной продукции, так и рыбопромышленные компании, заинтересованные в оборудовании и технологиях для судового и берегового производства.

23 августа 2017 года

Дмитрий Медведев посоветовался с рыбаками Дальнего Востока

Представители рыбохозяйственного комплекса на совещании в Сахалинской области рассказали премьер-министру о том, какие шаги, на их взгляд, могли бы помочь в развитии отрасли.

Лента новостей

30 августа 2017 года

Развивать рыбную отрасль Карелии поможет специальный совет

При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.

ТОР «Камчатка» разрастется за счет рыбных проектов

Территорию опережающего развития «Камчатка» предлагается расширить. Большинство потенциальных резидентов собираются реализовать проекты в сфере рыбопереработки.

Глава ОСК прокомментировал тему локализации

«В сегменте рыбопромысловых судов есть лишь одно обязательное условие локализации – отечественным должен быть металл, из которого изготавливается корпус судна. Это условие мы полностью соблюдаем, благо, у отечественных металлургов есть все необходимое», - заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Кадровая программа «Интеррыбфлота» приносит плоды

Компания «Интеррыбфлот» успешно продолжает готовить себе специалистов, уже получил диплом первый выпускник (электромеханик). Сейчас по контракту с организацией учатся шесть человек, еще пятеро готовятся к поступлению.

Практические вопросы внедрения ЭПЖ обсудят на конгрессе рыбаков

Специальный круглый стол по электронному промысловому журналу и порталу отраслевой системы мониторинга (ОСМ) планируется провести на XII Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке, который пройдет 5–6 октября.

«Моремания» запустит рыбную франшизу

Сеть «Моремания» представит франшизу «рыбных ресторанов и магазинов под одной крышей» в сентябре на выставке World Food Moscow. В компании разработано пять вариантов заведений, которые различаются по площади и ассортименту.

На Колыме вскрывают браконьерские схроны

За последние дни в Магаданской области обнаружены три тайника с красной икрой. В руки правоохранителей попало более 6 тонн деликатеса и пакет с опасным консервантом.

ТОР «Курилы» пообещали план

Для новой ТОР «Курилы» собираются подготовить план перспективного развития. Это основной инструмент планирования для территорий с особым статусом, заявили в Корпорации развития Дальнего Востока.

Правительство должно разобраться с принадлежностью к КМНС

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить доработку проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам РФ.

Планы сахалинских рыбоводов скорректировала путина

К 29 августа на Дальнем Востоке добыто почти 290 тыс. тонн лососей – на 6% выше уровня аналогичного нечетного 2015 г. Из-за слабых подходов в Сахалинской области предприятия Сахалинрыбвода при инкубации икры компенсируют кетовой икрой нехватку горбушовой.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ

Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Алексей РАХМАНОВ

Инвестквоты встряхнули рыбаков

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Все материалы

Интервью

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

Наша задача – искать общие подходы

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Переходный год для ЦСМС

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Все интервью

Личное мнение

Представитель группы «НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Новые правила оздоровят систему аукционов

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

В электронную эру нельзя вступать с «сырыми» системами

Все материалы

Крупным планом

Ледокольно-спасательное судно «Сибирский» у берегов Камчатки. Фото сделано членами экипажа

Спасатели «затянули пояса»

К широкому ассортименту продукции «Русской рыбной Фактории» скоро прибавится и сардина-иваси

Иваси готовится к штурму России

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.