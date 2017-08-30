30 августа 2017 года

Марифермеры Японии смогут проверять воду по смартфону

Японский оператор мобильной связи с сентября планирует запустить сервис для морской аквакультуры. Пользователи будут ежечасно получать информацию о состоянии воды в своих хозяйствах на смартфоны.

С марта 2016 г. компания NTT Docomo испытывала мобильное приложение. Оно передает на смартфон данные о температуре, солености и других параметрах воды с датчиков, установленных на морских буях, пишет Japan Times. Сервис будет платным, буи высотой 1,3 м и весом около 60 кг будут выдаваться при подключении, сообщает корреспондент Fishnews.

В настоящее время выращивающим водоросли или устрицы марифермерам приходится лично проверять воду на участке по нескольку раз в день, поскольку даже небольшое изменение ее температуры влияет на вкус продукта. В NTT Docomo надеются, что их сервис будет востребован и у рыбоводов.

Fishnews