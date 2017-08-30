Марифермеры Японии смогут проверять воду по смартфону

30 августа 2017 года
При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.
29 августа 2017 года
В Ненецком автономном округе собираются построить рыборазводное предприятие для увеличения популяций сиговых. Планируется, что строительством цеха займется бизнес, а финансовую поддержку проекту окажут региональные власти.
28 августа 2017 года
Выставка технологических решений для пищевой промышленности «Агропродмаш» пройдет в Москве с 9 по 13 октября. Оборудование для аквакультуры, добычи и переработки рыбы вновь представят в салоне «Рыбпромресурс».
25 августа 2017 года
Уходящая неделя оказалось богатой на события. Наиболее заметным из них стала встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбного бизнеса.
24 августа 2017 года
Выставка рыбной индустрии в Санкт-Петербурге привлекает как крупных покупателей рыбной продукции, так и рыбопромышленные компании, заинтересованные в оборудовании и технологиях для судового и берегового производства.
23 августа 2017 года
Представители рыбохозяйственного комплекса на совещании в Сахалинской области рассказали премьер-министру о том, какие шаги, на их взгляд, могли бы помочь в развитии отрасли.
30 августа 2017 года
При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.
Территорию опережающего развития «Камчатка» предлагается расширить. Большинство потенциальных резидентов собираются реализовать проекты в сфере рыбопереработки.
«В сегменте рыбопромысловых судов есть лишь одно обязательное условие локализации – отечественным должен быть металл, из которого изготавливается корпус судна. Это условие мы полностью соблюдаем, благо, у отечественных металлургов есть все необходимое», - заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Компания «Интеррыбфлот» успешно продолжает готовить себе специалистов, уже получил диплом первый выпускник (электромеханик). Сейчас по контракту с организацией учатся шесть человек, еще пятеро готовятся к поступлению.
Специальный круглый стол по электронному промысловому журналу и порталу отраслевой системы мониторинга (ОСМ) планируется провести на XII Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке, который пройдет 5–6 октября.
Сеть «Моремания» представит франшизу «рыбных ресторанов и магазинов под одной крышей» в сентябре на выставке World Food Moscow. В компании разработано пять вариантов заведений, которые различаются по площади и ассортименту.
За последние дни в Магаданской области обнаружены три тайника с красной икрой. В руки правоохранителей попало более 6 тонн деликатеса и пакет с опасным консервантом.
Для новой ТОР «Курилы» собираются подготовить план перспективного развития. Это основной инструмент планирования для территорий с особым статусом, заявили в Корпорации развития Дальнего Востока.
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить доработку проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам РФ.
К 29 августа на Дальнем Востоке добыто почти 290 тыс. тонн лососей – на 6% выше уровня аналогичного нечетного 2015 г. Из-за слабых подходов в Сахалинской области предприятия Сахалинрыбвода при инкубации икры компенсируют кетовой икрой нехватку горбушовой.