На Колыме вскрывают браконьерские схроны

30 августа 2017 года
К 29 августа на Дальнем Востоке добыто почти 290 тыс. тонн лососей – на 6% выше уровня аналогичного нечетного 2015 г. Из-за слабых подходов в Сахалинской области предприятия Сахалинрыбвода при инкубации икры компенсируют кетовой икрой нехватку горбушовой.
25 августа 2017 года
Более 1 тонны осетровых и черной икры изъяли из оборота в Астраханской области. Специалисты не исключают, что рыбопродукция могла представлять опасность для потребителей.
24 августа 2017 года
За ходом лососевого промысла продолжает следить штаб путины. Один из вопросов – стоимость доставки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил в связи с этим организовать срочное совещание с РЖД.
23 августа 2017 года
Представители рыбохозяйственного комплекса на совещании в Сахалинской области рассказали премьер-министру о том, какие шаги, на их взгляд, могли бы помочь в развитии отрасли.
22 августа 2017 года
Министерство по развитию Дальнего Востока сообщило о поступлении новых заявок о работе на территории опережающего развития «Надеждинская», созданной в Приморском крае. В ведомстве рассчитывают, что общий объем инвестиций от проектов в рыбохозяйственном секторе превысит 4 млрд рублей.
Группа лососевых браконьеров на Камчатке попыталась скрыться от сотрудников рыбоохраны. Один из нарушителей, управляя квадроциклом, наехал на инспектора, рассказали в территориальном управлении Росрыболовства.
30 августа 2017 года
При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.
Территорию опережающего развития «Камчатка» предлагается расширить. Большинство потенциальных резидентов собираются реализовать проекты в сфере рыбопереработки.
«В сегменте рыбопромысловых судов есть лишь одно обязательное условие локализации – отечественным должен быть металл, из которого изготавливается корпус судна. Это условие мы полностью соблюдаем, благо, у отечественных металлургов есть все необходимое», - заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Компания «Интеррыбфлот» успешно продолжает готовить себе специалистов, уже получил диплом первый выпускник (электромеханик). Сейчас по контракту с организацией учатся шесть человек, еще пятеро готовятся к поступлению.
Специальный круглый стол по электронному промысловому журналу и порталу отраслевой системы мониторинга (ОСМ) планируется провести на XII Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке, который пройдет 5–6 октября.
Сеть «Моремания» представит франшизу «рыбных ресторанов и магазинов под одной крышей» в сентябре на выставке World Food Moscow. В компании разработано пять вариантов заведений, которые различаются по площади и ассортименту.
Для новой ТОР «Курилы» собираются подготовить план перспективного развития. Это основной инструмент планирования для территорий с особым статусом, заявили в Корпорации развития Дальнего Востока.
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить доработку проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам РФ.
К 29 августа на Дальнем Востоке добыто почти 290 тыс. тонн лососей – на 6% выше уровня аналогичного нечетного 2015 г. Из-за слабых подходов в Сахалинской области предприятия Сахалинрыбвода при инкубации икры компенсируют кетовой икрой нехватку горбушовой.
Японский оператор мобильной связи с сентября планирует запустить сервис для морской аквакультуры. Пользователи будут ежечасно получать информацию о состоянии воды в своих хозяйствах на смартфоны.