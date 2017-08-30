30 августа 2017 года

На Колыме вскрывают браконьерские схроны

За последние дни в Магаданской области обнаружены три тайника с красной икрой. В руки правоохранителей попало более 6 тонн деликатеса и пакет с опасным консервантом.

Два схрона, в которых находилось около 6 тонн лососевой икры, нашли полицейские и Росгвардия в труднодоступной части леса Ольского городского округа (юго-западная часть Магаданской области). Рейд проводился в рамках операции «Путина». По предварительным данным, причиненный ущерб превышает 27 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления МВД России.

Еще один тайник обнаружили пограничники с нацгвардейцами в двух километрах от устья реки Наяхан (вблизи Эвенска, восточная часть области), в прибрежной лесополосе. По информации Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, в схроне находились 8 контейнеров с икрой, не отвечающей требованиям безопасности. Общий вес деликатеса - 184 кг. Там же был найден пакет с уротропином. Это вещество ранее использовалось как добавка-консервант Е-239, но с 2010 г. запрещено в России в этом качестве. Сумму ущерба предварительно оценили примерно в 440 тыс. рублей.

Ведется поиск владельцев тайников.

Fishnews