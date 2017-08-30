30 августа 2017 года

Кадровая программа «Интеррыбфлота» приносит плоды

Компания «Интеррыбфлот» успешно продолжает готовить себе специалистов, уже получил диплом первый выпускник (электромеханик). Сейчас по контракту с организацией учатся шесть человек, еще пятеро готовятся к поступлению.

Два года назад ООО «Интеррыбфлот» решило помогать курсантам и студентам получать профильное образование с условием, что затем молодые люди заключат с компанией трудовые договоры на пять лет. Представители «Интеррыбфлота», Дальрыбвтуза и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа совершают выезды в центральные регионы России, где рассказывают старшеклассникам о преимуществах работы в рыбной отрасли Дальнего Востока.

Компания приобретает абитуриентам авиабилеты до места обучения – Владивостока. Предполагается, что каждый должен пройти в вуз по конкурсу, но если поступить на «бюджет» не удалось, в индивидуальном порядке возможно решить вопрос обучения на коммерческой основе за счет «Интеррыбфлота». Поступить в ВМРК еще проще, чем в университет, – сдача ЕГЭ необязательна. Кроме того, студентам и курсантам, заключившим контракт с компанией, предоставляется дополнительная стипендия, которую могут увеличить по результатам сессий. Оплачиваются ребятам и поездки домой на каникулы.

«В этом году у нас выпустился первый готовый специалист. Он получил диплом электромеханика и собирается принять дела уже осенью», - отметил в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» директор «Интеррыбфлота» Руслан Закревский.

Он рассказал, что сейчас с помощью компании получают образование шесть человек: три будущих электромеханика, два штурмана и один рефмеханик. В этом году к поступлению готовятся еще пять абитуриентов. Документы подали ребята с Сахалина (на рефмеханика), Ульяновской области (на штурмана), Башкирии (двое на штурманов) и Челябинской области (на электромеханика).

Три человека уже направлены на производственную практику на флот компании. «Наши ребята обучаются на судах работе по своим будущим специальностям положенные восемь часов в сутки, ну а потом по желанию ходят еще на подвахты и получают за это дополнительный пай. То есть нужные знания на «боевых постах» они получают, мы за этим следим, капитаны не привлекают курсантов к рыбообработке по своему усмотрению», - подчеркнул Руслан Закревский.

Fishnews