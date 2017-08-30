30 августа 2017 года

ТОР «Камчатка» разрастется за счет рыбных проектов

Территорию опережающего развития «Камчатка» предлагается расширить. Большинство потенциальных резидентов собираются реализовать проекты в сфере рыбопереработки.

Проект постановления о расширении территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) «Камчатка» подготовило Минвостокразвития. В состав ТОР предлагается включить сельское поселение «село Ивашка» Карагинского района, сельское поселение «село Вывенка» Олюторского района, Крутогоровское, Соболевское, Устьевое сельские поселения, входящие в состав Соболевского района, Усть-Камчатское сельское поселение Усть-Камчатского района, Быстринский, Карагинский, Олюторский, Соболевский, Тигильский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский районы.

В рамках расширенной ТОР планируется реализация проектов в области рыбопереработки, переработки твердых коммунальных отходов, производства бетона и железобетонных изделий, добычи и производства никелевого концентрата, также предполагается расширить спектр услуг в области туризма, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке к проекту постановления приводится информация о заявках потенциальных резидентов. Это в том числе компании «Укинский лиман», «КЗБ-Донка», «РПЗ «Максимовский», «Русак», «Охотское», «Корфский рыбокомбинат», РПЗ «Сокра», «Начикинское» с проектами в сфере рыбоперерабатывающих производств.

Напомним, что постановление Правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» было подписано в августе 2015 г. Сейчас режим ТОР распространяется на Елизовское городское поселение, Паратунское, Раздольненское, Николаевское, Новоавачинское сельские поселения, входящие в состав Елизовского района, и Петропавловск-Камчатский городской округ.

Fishnews