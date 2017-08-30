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Развивать рыбную отрасль Карелии поможет специальный совет

Развивать рыбную отрасль Карелии поможет специальный совет

При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.

Совет по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса создан в соответствии с указом главы Карелии от 17 августа 2017 г. № 98. Цель консультативного органа – содействие реализации в регионе единой государственной политики в области вылова водных биоресурсов, аквакультуры, рыбопереработки.

Предусматривается, что совет разрабатывает предложения по развитию рыбохозяйственного комплекса республики, готовит предложения по улучшению отраслевого законодательства. Также в его функциях – предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия органов исполнительной власти Карелии, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций по вопросам аквакультуры и рыбопереработки. Кроме того, совет сможет рассматривать инновационные и инвестиционные проекты. Решения нового органа будут носить рекомендательный характер.

Как сообщает корреспондент Fishnews, председателем совета стал врио главы республики Артур Парфенчиков. Первым заместителем председателя назначен заместитель главы республики по вопросам стратегического развития Владимир Тимофеев. Еще одним заместителем – внештатный советник главы региона по вопросам стратегического развития Владимир Лабинов. Ответственным секретарем совета стал начальник управления рыбного хозяйства министерства сельского, рыбного хозяйства и экологии Карелии Игорь Пепеляев.

В состав совета вошли и.о. министра сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии Оксана Гаврош, и.о. министра экономического развития и промышленности республики Евгений Жирнель, начальник управления ветеринарии – главный государственный ветинспектор Карелии Ирина Кузнецова, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович (по согласованию), министр по природопользованию и экологии РК Алексей Щепин, руководитель управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу Анатолий Щигарцов (по согласованию).

Также в состав консультативного органа вошли представители территориального управления Росрыболовства, образования и рыбохозяйственной науки. Будут работать в составе совета председатель правления Общества форелеводов Карелии Виталий Артамонов (по согласованию), председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский (по согласованию), исполнительный директор НП «Ассоциация рыбопромышленников Северо-Запад» Екатерина Иванова (по согласованию) и другие представители бизнеса.

- Долгое время основной площадкой для обсуждения проблем и задач отрасли был территориальный рыбохозяйственный совет, такие органы действуют и в других приморских регионах. Очень радует, что новый руководитель республики сразу поднял статус отрасли и показал ее значимость для экономики региона, учредив новый коллегиальный орган под своим руководством. Уверен, что наши планы в области океанического рыболовства, рыбопереработки, товарного рыбоводства получат значительную поддержку и это отразится на показателях отрасли, - прокомментировал решение о создании совета Илья Раковский.

Fishnews

НазадМетки: аквакультурароспотребнадзорросрыболовствороссельхознадзор

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