31 августа 2017 года

Минтай неохотно собирался у Южных Курил

По сравнению с уровнем прошлого года на Дальнем Востоке снизились уловы минтая – в Южно-Курильской зоне на промысле этой рыбы работало мало флота. Предполагается, что скопления нагульного минтая отсутствовали из-за аномально теплых гидрологических условий.

Динамику отечественного вылова и проблемные вопросы обсудили на оперативном совещании, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Было отмечено, что к 30 августа на Дальнем Востоке освоено 1,36 млн тонн минтая - на 3,1 тыс. тонн ниже уровня прошлого года.

Заместитель начальника управления организации рыболовства Светлана Шкарина объяснила отставание недоловом в Южно-Курильской зоне. Нарастающий вылов минтая там составляет 31,2 тыс. тонн, на отчетную дату прошлого года в районе добыли намного больше – 53,6 тыс. тонн. При этом суммарный суточный вылов в Южно-Курильской зоне в июле-августе составлял в среднем 128 тонн, в то время как показатель аналогичного периода 2016 г. – 374 тонны.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, причиной низких суточных уловов стало недостаточное количество судов на промысле. Крупнотоннажный флот вообще не работал в Южно-Курильской зоне в этом году, в то время как в 2016 г. там добывали минтай от 9 до 12 судов. Среднетоннажные суда также недолго находились на промысле, а затем уходили за минтаем в другие районы или переключались на добычу терпуга и командорского кальмара.

Кроме того, промысел не велся в традиционных местах вдоль Малой Курильской гряды – в июле суда работали вдоль всего побережья Южно-Курильского района, а в августе переключились на промысел вдоль побережья острова Итуруп, хотя обычно это происходило позднее – в сентябре.

В целом интерес рыбопромышленников к добыче минтая в третьем квартале был снижен. Основной причиной стало отсутствие скоплений нагульного минтая, обычно формировавшихся вдоль Малой Курильской гряды, отметили в федеральном агентстве. Именно на таких скоплениях базировался промысел минтая в летние месяцы прежних лет, начиная с 2010 г. Летом этого года в Южно-Курильском районе сложились аномально теплые гидрологические условия, и ставшие, по всей видимости, препятствием формированию скоплений, считают в ФАР.

Fishnews