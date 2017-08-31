Россельхознадзор приглашает обсудить поправки по ветсертификации

31 августа 2017 года
Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР опубликовало новый список российских производителей рыбной муки и рыбьего жира для поставок в Китай. В перечень включили 4 береговых предприятия и 101 судно.
30 августа 2017 года
При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.
29 августа 2017 года
Переход к обязательной электронной ветеринарной сертификации и интеграция с «Меркурием» потребует увеличить охват отраслевой системы мониторинга, в том числе по транспортным судам.
25 августа 2017 года
С выходом приказа Минсельхоза любой негосударственный ветеринарный врач, который успешно пройдет специальную аттестацию, получит право на оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.
23 августа 2017 года
Представители рыбохозяйственного комплекса на совещании в Сахалинской области рассказали премьер-министру о том, какие шаги, на их взгляд, могли бы помочь в развитии отрасли.
16 августа 2017 года
На Фарерских островах устанавливают причины, по которым в Россию отправили рыбопродукцию с нарушением ветеринарно-санитарных норм. Результаты обещают прислать российским коллегам в ближайшее время.
31 августа 2017 года
Руководство ЦСМС провело встречу с представителями рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области. Рассматривались вопросы внедрения электронного промыслового журнала, в том числе с учетом специфики прибрежного лова, опломбировка ТСК и другие темы.
На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге компания «Колд Трейд» продемонстрирует компрессорный агрегат собственного производства. Оборудование этой линейки уже успешно используют рыбопромышленники Сахалинской области.
Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР опубликовало новый список российских производителей рыбной муки и рыбьего жира для поставок в Китай. В перечень включили 4 береговых предприятия и 101 судно.
Свыше 7 тыс. тонн рыбы и морепродукции от компаний и организаций Дальнего Востока будет представлено на специальных аукционных и биржевых сессиях в дни Восточного экономического форума. Торги будут транслироваться на объединенном стенде Росрыболовства.
Российские специалисты разработали проект международной экспедиции по изучению экологии тихоокеанских лососей в Северной Пацифике в зимний период. Планируется задействовать научно-исследовательские суда России, Канады, Южной Кореи, Японии и США.
Власти Хабаровского края выступят с предложением о создании осетрового рыбоводного завода в Нанайском районе. Там есть все необходимое для такого предприятия, заявил глава региона Вячеслав Шпорт.
К 28 августа российские рыбаки выловили более 6,6 тыс. тонн пелагических объектов - дальневосточной сардины (иваси), скумбрии и сайры. По прогнозам ученых, на предстоящей неделе тенденции в основных районах промысла сохранятся.
Общий допустимый улов анчоуса в северо-центральной зоне Перу во втором сезоне может составить 2,8 млн тонн. Власти республики собираются назначить такой ОДУ на фоне успешного первого сезона.
По сравнению с уровнем прошлого года на Дальнем Востоке снизились уловы минтая – в Южно-Курильской зоне на промысле этой рыбы работало мало флота. Предполагается, что скопления нагульного минтая отсутствовали из-за аномально теплых гидрологических условий.
30 августа 2017 года
При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.