31 августа 2017 года

Россельхознадзор приглашает обсудить поправки по ветсертификации

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору опубликовала предложения по изменению правил ветеринарной сертификации. Ведомство приглашает посмотреть, все ли необходимое учтено.

Предложения по изменению действующих правил ветеринарной сертификации разработаны Россельхознадзором и департаментом ветеринарии Минсельхоза России и призваны решить основные проблемы, которые обнаружились за два года, сообщили в федеральной службе.

«Пожалуйста, посмотрите этот материал и сообщите нам, все ли критичное (то, что может привнести проблемы в ближайшее время) мы учли. Присылайте ваши предложения в случае их наличия по обычным каналам нашего взаимодействия», - обратился к заинтересованным лицам заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для удобства поправки приводятся прямо в тексте действующего документа и выделены цветом.

Действующие правила ветеринарной сертификации утверждены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589. Напомним также, что со следующего года отрасль должна перейти на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.

Fishnews