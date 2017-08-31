31 августа 2017 года

Ученые хотят узнать, как зимует лосось

Российские специалисты разработали проект международной экспедиции по изучению экологии тихоокеанских лососей в Северной Пацифике в зимний период. Планируется задействовать научно-исследовательские суда России, Канады, Южной Кореи, Японии и США.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков встретился с министром рыболовства, океанов и береговой охраны Канады Домиником Лебланом. Переговоры прошли в рамках 22-й конференции министров рыболовства стран Северной Атлантики в канадском Шедьяке.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, особое внимание на встрече уделили мероприятиям, приуроченным к Международному году лосося, в том числе научным исследованиям в Тихом океане.

Илья Шестаков рассказал, что российские ученые разработали проект международной экспедиции по изучению экологии тихоокеанских лососей в Северной Пацифике в зимний период. В рейсе, который предлагается провести под флагом Северотихоокеанской комиссии по анадромным рыбам (НПАФК), планируется задействовать научно-исследовательские суда России, Канады, Республики Корея, Японии и США. Цель проекта – подробно изучить один из критических этапов жизни красной рыбы - зимовку в открытых водах северной части Тихого океана.

Fishnews