Новинки пищепрома соберутся на World Food Moscow

01 сентября 2017 года
«Русская рыбопромышленная компания» представит в сентябре собственный бренд рыбной продукции NORDECO. Первым продуктом в новой линейке станет филе минтая морской заморозки.
31 августа 2017 года
На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге компания «Колд Трейд» продемонстрирует компрессорный агрегат собственного производства. Оборудование этой линейки уже успешно используют рыбопромышленники Сахалинской области.
30 августа 2017 года
Сеть «Моремания» представит франшизу «рыбных ресторанов и магазинов под одной крышей» в сентябре на выставке World Food Moscow. В компании разработано пять вариантов заведений, которые различаются по площади и ассортименту.
29 августа 2017 года
Фестиваль «Море жизни» пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября. Гостей праздника ждут фильмы и мультики о морских млекопитающих, торжественное шествие, игры, выставка уникальных фотографий китов, сивучей и каланов.
В Южно-Сахалинске 27 и 28 сентября пройдет специализированная выставка «Рыбная индустрия». Там представят рыбопродукцию, оборудование для ее производства и хранения, орудия лова, навигационные приборы и многое другое.
28 августа 2017 года
Выставка технологических решений для пищевой промышленности «Агропродмаш» пройдет в Москве с 9 по 13 октября. Оборудование для аквакультуры, добычи и переработки рыбы вновь представят в салоне «Рыбпромресурс».
01 сентября 2017 года
Всеми средствами, которым располагают Минсельхоз и Росрыболовство в содружестве с НИИ и рыбопромышленниками, нужно добиваться увеличения финансирования рыбохозяйственных исследований, уверен председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов.
На этой неделе вступил в силу технический регламент ЕАЭС по рыбе, а также было принято решение, которое так волновало рыбаков, - о сдвиге сроков по опломбировке ТСК в соответствии со специальными методическими рекомендациями.
«Русская рыбопромышленная компания» представит в сентябре собственный бренд рыбной продукции NORDECO. Первым продуктом в новой линейке станет филе минтая морской заморозки.
Совместная деятельность России и Японии на Курильских островах может внести значимый вклад в укрепление взаимодействия и доверия между странами, считают эксперты Валдайского клуба.
Предложения по изменению действующих правил оформления ветеринарно-сопроводительных документов подготовили Россельхознадзор и профильный департамент Минсельхоза. Предусматривается, в частности, как быть с электронной сертификацией на территориях без интернет-связи.
Из перечня РПУ Республики Коми исключат два участка на озере Чодо-пи, промышленный вылов рыбы там будет запрещен. Эти акватории планируется использовать для товарной аквакультуры.
Росрыболовство договорилось с Пограничной службой о продлении переходного периода по приведению опломбировки технических средств контроля в соответствие с методическими рекомендациями до конца года.
С 1 сентября вступает в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Помимо этого документа, производители также должны руководствоваться требованиями горизонтальных техрегламентов, напоминает член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.
Страны ареала осетровых рыб Черного моря должны представить в Секретариат СИТЕС данные, которые позволят осуществить районирование в соответствии с популяционными границами осетровых.
Представителем России в Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству назначен руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорь Рулев. Комиссия обеспечивает взаимодействие сторон в рыбной отрасли.