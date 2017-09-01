01 сентября 2017 года

Новинки пищепрома соберутся на World Food Moscow

В рамках международной выставки продуктов питания World Food Moscow, которая пройдет в столице с 11 по 14 сентября, состоится традиционный конкурс новых продуктов. Проголосовать за понравившийся товар можно на сайте мероприятия.

World Food Moscow 2017 будет проходить в ЦВК «Экспоцентр». Выставка проводится с 1992 г., ее участники - отечественные и зарубежные производители и поставщики продуктов питания, а среди посетителей - специалисты по закупкам из розничных сетей и предприятий оптовой торговли.

В прошлом году участниками выставки стали 1433 компании из 65 стран. За четыре дня World Food Moscow посетили в общей сложности почти 29 тыс. специалистов из 78 регионов России и 89 стран.

Уже в восьмой раз в рамках выставки проходит конкурс «Витрина новинок». Как сообщили Fishnews организаторы, в этом году соревнуются 11 новых продуктов питания от ведущих поставщиков. Эти товары представят в специальной зоне в самом центре экспозиции World Food Moscow. Каждая витрина будет содержать краткую информацию о продукте и его производителе.

Отдать свой голос за понравившийся товар можно на сайте выставки в разделе «Витрина новинок» до 7 сентября. Продукт, набравший наибольше количество голосов, отметят призом победителя конкурса.

Посещение выставки будет платным. Читатели Fishnews - информационного партнера события - могут получить бесплатный электронный билет на сайте World Food Moscow с помощью промокода wfm17iFEHH.

Fishnews