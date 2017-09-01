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Остров Шикотан

Клуб «Валдай» оценил перспективы сотрудничества с Японией

Совместная деятельность России и Японии на Курильских островах может внести значимый вклад в укрепление взаимодействия и доверия между странами, считают эксперты Валдайского клуба.

В преддверии Восточного экономического форума клуб «Валдай» опубликовал доклад «Российско-японское сближение: возможности и ограничения». Его авторы – кандидат политических наук, программный директор Фонда «Валдай» Андрей Сушенцов и кандидат политических наук, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД РФ Анна Киреева. При подготовке доклада использовались материалы ситуационного анализа, проведенного с участием шести экспертов в области международных отношений. Документ содержит статистическую информацию в сфере экономики, общественно-политической жизни, военного потенциала.

Как отмечают авторы доклада, «российско-японские отношения заключают в себе драму. Страны естественно тяготеют друг к другу в сфере экономики, но их разделяют разногласия по территориальному вопросу. Обе страны стремятся сохранить самостоятельность и не желают оказаться ведомыми США или КНР, но не хотят и разорвать союзы и партнерства с ними».

Что сближает

Авторы выделили ряд факторов во внутренней и внешней повестке России и Японии, способствующих сближению. В их числе названо стремление Японии не допустить российско-китайское сближение на антияпонской основе; заинтересованность по вопросам безопасности на Корейском полуострове; интерес обеих стран к экономическому сотрудничеству (особенно на Дальнем Востоке); а также стремление России диверсифицировать отношения с региональными партнерами в Восточной Азии для реализации поворота на Восток.

Говоря об экономическом сотрудничестве на Дальнем Востоке, как сближающем факторе, авторы подчеркивают, что у обеих стран есть серьезные взаимные интересы, которые пока не используются в полной мере. «Россия заинтересована в японских инвестициях, технологиях и инновациях, японском участии в энергетических проектах и создании совместных производств с высокой добавленной стоимостью, в особенности в участии Японии в развитии Дальнего Востока», - отмечают эксперты. В свою очередь и Россия также интересна Японии как экономический партнер и источник ресурсов. В 2015 г. Япония выдвинула инициативу создания высококачественной инфраструктуры в Азии с объемом финансирования 110 млрд долларов. При этом Россия называется в качестве одной из стран реализации этой инициативы. Также предполагается более широкая интерпретация инфраструктурных проектов, включая энергетические и ресурсные.

Несмотря на активность КНР, Пекин не может в ближайшей перспективе в одиночку удовлетворить российские интересы в глубокой технологической модернизации Дальнего Востока. «Совпадение интересов России и Японии в сфере экономического сотрудничества очевидно», - подчеркивают авторы доклада.

Что разделяет

Как сообщает корреспондент Fishnews, в докладе перечислены и препятствия для сближения: отсутствие прочного институционального и общественного фундамента; существование японо-американского союза и российско-китайского стратегического партнерства; сложности бизнес-климата в России; неприемлемая для РФ увязка Японией территориального спора вокруг Курил с вопросами экономического сотрудничества; сложности согласования режима совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах; разногласия по вопросам размещения в регионе американской системы ПРО и ракетно-ядерной программы КНДР.

Авторы подчеркивают, что, с одной стороны, Россия намного больше заинтересована в расширении экономического сотрудничества. С другой стороны, именно особенности российской экономики и госуправления мешают сближению. Речь идет о непривлекательном бизнес-климате, бюрократических барьерах, частое изменения правил для бизнеса, коррупции и т.д. Также указываются сложности финансирования российских предприятий, недостаточное развитие транспортной и логистической инфраструктуры и другие причины.

Отдельной проблемой названы репутационные издержки России в результате неприятных инцидентов с собственностью японских бизнесменов на Дальнем Востоке в 1990-е гг.

На вопрос согласования совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах в двух странах смотрят по-разному, отмечают эксперты Валдайского клуба. Российская сторона полагает, что такая деятельность должна осуществляться на основании законодательства РФ при введении специального режима по аналогии с территорией опережающего развития. В Японии считают, что необходимо создание специального международного режима деятельности, который был бы не подотчетен российскому законодательству (вплоть до принципа кондоминиума), следовательно, не подпадал бы под российскую юрисдикцию.

В августе 2017 г. для стимуляции развития островов была создана ТОР «Курилы». Как отмечают эксперты Валдайского клуба, Япония смотрит на это с беспокойством, так как опасается, что участие в ТОСЭР японского бизнеса будет означать признание российской юрисдикции. Помимо этого, Япония обеспокоена возможностью привлечения на Южные Курилы инвестиций Китая и Южной Кореи, и этот фактор может негативно сказаться на возможностях сотрудничества двух стран.

«России и Японии еще только предстоит найти взаимоприемлемый вариант сотрудничества на Южных Курилах», - констатируют авторы доклада.

Что делать и чего ждать

Эксперты выработали ряд рекомендаций и оценили перспективы возможного сближения. Необходимо создать прочный экономический фундамент отношений. Под этим термином авторы подразумевают реализацию масштабных инфраструктурных проектов в различных отраслях экономики, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Таких, как проект газопровода с Сахалина на Хоккайдо.

Кроме того, России необходимо приложить усилия для создания благоприятного климата для бизнеса, как среднего, так и малого, подчеркивают авторы доклада. Японским предпринимателям должно быть комфортно осуществлять здесь экономическую деятельность. Для этого необходимо создать прозрачные условия для бизнеса, смягчить визовый режим для японских граждан, упростить прохождение таможенных процедур, налогообложение, бухгалтерскую отчетность и т д.

Обеим странам предлагается также развивать взаимодействие в области политики и безопасности, а также углублять общественный диалог и культурное сотрудничество.

По мнению авторов доклада, сближение России и Японии - процесс «крайне хрупкий», однако его реализация даже в ограниченных масштабах «позволит обеим сторонам извлечь для себя значительные экономические и политические выгоды». При этом главными препятствиями называются общественное мнение в двух странах и несовершенство российской экономической модели.

Особую роль в процессе вероятного сближения авторы отводят вопросу сотрудничества на Южных Курилах. По мнению экспертов, «возможность практической реализации совместной деятельности между Россией и Японией на Курильских островах в действительности может внести значимый вклад в укрепление сотрудничества и доверия между сторонами и превратить Курильские острова в острова развития, которые сближали бы страны, а не отдаляли их друг от друга».

Fishnews

НазадМетки: КНРдальний востоксахалинсшаяпония

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