25 августа 2017 года

Курилы обрели опережающий статус

Официально опубликовано постановление правительства о создании ТОСЭР «Курилы». Предполагается, что якорным резидентом выступит рыбокомбинат «Островной» на Шикотане.

Правительство России опубликовало постановление от 23 августа 2017 г. № 992 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Курилы». Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ в ходе визита на Сахалин.

Определены географические границы ТОР. Предусматривается особый правовой режим для предпринимательства в области рыболовства и рыбоводства, производства пищевых продуктов и металлических изделий, а также строительной деятельности. Также в документе прописан размер минимальных инвестиций для получения статуса резидента ТОСЭР в 500 тыс. рублей. На территории опережающего развития устанавливается свободная таможенная зона, сообщает корреспондент Fishnews.

ТОСЭР создается в селе Малокурильском на острове Шикотан. Планируется, что якорным резидентом новой территории опережающего развития станет рыбокомбинат «Островной». Он намерен реализовать инвестиционный проект по строительству комплекса по выпуску высококачественной рыбной продукции с годовой переработкой рыбы-сырца порядка 110 тыс. тонн. Произведенная продукция будет поставляться как на российский рынок, так и в другие страны АТР.

Инвестиции составят 7,4 млрд рублей, рассказали в пресс-службе правительства Сахалинской области. Будет создано более 700 новых рабочих мест. В рамках проекта предполагается построить новый консервный завод, запустить линию по производству рыбной муки, морозильный склад на 15 тыс. тонн, два роботизированных морозильных завода, завод по глубокой переработке рыбы.

Кроме «Островного» интерес к проектам в рамках новой территории опережающего развития выразил ряд других российских компаний. В их планах – проекты по созданию рыбоперерабатывающих предприятий, развитию марикультуры, созданию электростанций малой мощности, начинания в сфере экологического туризма и туристско-рекреационных зон и строительство мини-отелей, а так же освоение золоторудного месторождения на Южных Курилах, сообщили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока. По оценкам специалистов ведомства, общий объем частных инвестиций в проекты составит не менее 10 млрд рублей.

По словам генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова, сегодня в регионе можно отметить повышение активности бизнеса: «Если говорить о количестве заявленных и уже запущенных в работу проектов, то видно мощное движение и предпринимательскую энергию. Со стороны бизнеса есть запрос на предоставление инвестиционных площадок, и, самое главное, растет уровень подготовки самих проектов, которые могут быть эффективными в условиях льготных экономических режимов».

Fishnews