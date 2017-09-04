04 сентября 2017 года

Минсельхоз может уточнить правила оформления сертификата на улов

В проекте изменений, представленных Россельхознадзором, при оформлении ветеринарного сертификата на уловы водных биоресурсов допускается указание приблизительного объема (массы).

Напомним, что Россельхознадзор опубликовал на своем сайте предложения о внесении изменений в действующие правила ветеринарной сертификации. Как заявили в ведомстве, поправки призваны решить проблемы, обнаружившиеся за два года, в течение которых осуществляется постепенный переход к электронной ветсертификации.

Одно из изменений касается оформления ветеринарно-сопроводительных документов на уловы водных биоресурсов до их поступления на переработку или в место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщает корреспондент Fishnews. В этом случае предлагается предусмотреть возможность указания в заявке на оформление ВСД приблизительного объема (массы) перемещаемого подконтрольного товара, при этом нужно будет использоваться значок «~».

При гашении ветеринарного-сопроводительного документа, согласно поправкам, будет допускаться уточнение объема (массы), «осуществляемое путем внесения изменений в ранее оформленный ВСД до его гашения лицом, осуществляющим гашение данного ВСД. После внесения изменений это лицо осуществляет гашение ВСД».

При этом, по закону о ветеринарии, на уловы водных биоресурсов до их поступления на переработку и (или) на место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы ветеринарно-сопроводительные документы может оформлять уполномоченное лицо организации, которая является производителем подконтрольного товара и (или) участником оборота, или индивидуальный предприниматель, являющийся производителем подконтрольных товаров и (или) участником оборота подконтрольных товаров.

Согласно предложенным правилам, в случае оформления ВСД уполномоченным лицом, заявка на оформление не подается; уполномоченное лицо организации самостоятельно оформляет ветеринарно-сопроводительный документ. То же самое – для оформления ВСД аттестованным специалистом - должностным лицой организации, осуществляющей производство и оборот подконтрольного товара.

Также предлагается предусмотреть, что в случае с оформлением ВСД аттестованным специалистом - индивидуальным предпринимателем заявка оформляется владельцем подконтрольного товара или не оформляется по согласованию владельца подконтрольного товара и аттестованного специалиста.

Напомним, что действующие правила ветеринарной сертификации утверждены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589. Напомним также, что со следующего года отрасль должна перейти на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.

Fishnews