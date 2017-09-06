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Научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции

Технологи обсудят новые требования в рыбопереработке

В Светлогорске открылась международная научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции. Главные темы в этом году – применение рыбного техрегламента, технологии хранения рыбы, ХАССП и новые требования к маркировке.

XI международная научно-практическая конференция «Производство рыбной продукции: проблемы, новые технологии, качество», организованная АтлантНИРО при участии Калининградского государственного технического университета, 5 сентября начала работу в Светлогорске. В этом году в ней принимают участие более 200 специалистов предприятий рыбной промышленности, торговли, инжиниринговых компаний, научных организаций, органов контроля и надзора.

Открывая мероприятие, директор АтлантНИРО Константин Бандурин назвал его дискуссионной площадкой «для обсуждения вопросов, касающихся актуальных проблем развития рыбоперерабатывающего комплекса России и других стран ЕАЭС, обеспечения безопасности и повышения качества продукции из водных биоресурсов с учетом новых законодательных и нормативных актов».

Он отметил, что из 13 рыбохозяйственных институтов Росрыболовства только в трех – ТИНРО-Центре, ВНИРО и АтлантНИРО – сохранились подразделения, где занимаются научными исследованиями в области технологии ВБР. Поскольку перед рыбной отраслью поставлена задача увеличить производство продукции с высокой добавленной стоимостью, без научных разработок в этой сфере и их внедрения в производство не обойтись. «В этом плане очень значима роль возрождения технологических направлений наших научно-исследовательских институтов», – подчеркнул Константин Бандурин.

По мнению замдиректора АтлантНИРО Михаила Андреева, об остроте накопившихся проблем говорят массовость конференции и ее географический охват – представлено более 30 российских регионов: от Мурманска до Новосибирска и от Камчатки до Крыма. В Светлогорск приехала большая делегация предприятий из Белоруссии и некоторых других стран.

Участники конференции заслушали доклады представителей территориальных органов Роспотребнадзора и Россельхознадзора по Калининградской области о роли государства в обеспечении безопасности и качества пищевой рыбной продукции и об изменениях в ветеринарном законодательстве. В ходе обсуждения был поднят уже традиционный вопрос о допустимости наличия неживых паразитов в некоторых видах продукции, в частности в консервах с печенью трески. По словам ритейлеров, покупатели нередко пишут жалобы, обнаружив в банке безопасный, но неприятный «сюрприз», а производители отказываются признать товар некондиционным, ссылаясь на нормативы.

Позиция надзорных ведомств в целом совпала с мнением экспертов – интересы покупателя должны быть в приоритете. Торговым сетям рекомендовали прописывать соответствующие требования в договорах с поставщиками, а, значит, предприятиям придется усиливать контроль, модернизировать оборудование или даже переходить на иную продукцию.

В свете грядущего перехода на электронную ветеринарную сертификацию рыбопереработчики активно интересовались возможностью обучения своих сотрудников оформлению электронных ВСД, взаимодействию «Меркурия» с ветслужбами ЕС и других государств при экспорте либо импорте рыбопродукции, правильному применению ХАССП. Представители некоторых компаний выразили опасения, что вступление в силу техрегламента и расходы по внедрению электронной ветсертификации приведут к удорожанию рыбной продукции на фоне общего снижения спроса на рыбу в торговых сетях.

Центральной темой первого дня конференции стало обсуждение технического регламента ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». О подводных камнях документа рассказала советник директора ВНИРО по рациональному использованию водных биоресурсов Любовь Абрамова. Она указала на важность терминов и определений в техрегламенте и посоветовала производителям обратить внимание на целый ряд моментов. В их числе новое определение переработки, правила обращения продукции, соблюдение температурного режима при хранении и перевозке, требования к пресервам, содержание консервантов, указание об использовании охлажденного или замороженного сырья и т.д.

По словам Любови Абрамовой, сейчас пытаться переделать техрегламент – не лучшая идея, поскольку внесение и согласование поправок – очень длительный процесс. Отрасли «нужно найти компромисс между проверяющими и исполняющими» и попытаться приспособиться к новым правилам, считает представитель ВНИРО.

Помимо безопасности и информирования потребителя у технического регламента есть еще одна цель – обеспечить прослеживаемость, указал старший научный сотрудник АтлантНИРО Владимир Соклаков. Он перечислил несколько изменений нормативной базы в части требований к безопасности продукции, связанных с принятием техрегламента, и напомнил, что у предприятий есть еще два года на постепенную адаптацию к новой ситуации – переходный период действует до 1 сентября 2019 г.

Очень много вопросов у бизнеса возникло к новым требованиям по маркировке рыбной продукции. Эксперт по стандартизации Людмила Панасюк и завлабораторией соленой, копченой и вяленой рыбопродукции АтлантНИРО Борис Нехамкин подробно разобрали, какие данные и в каком виде производитель должен указывать на этикетке. Главный принцип корректной маркировки – не вводить в заблуждение и не обманывать покупателя.

Рыбопереработчики в основном выражали недовольство слишком длинными формулировками, ведь на этикетке нужно уместить вид пищевой рыбной продукции, зоологическое название, район вылова, информацию об охлажденном или замороженном сырье, условия хранения и многое другое. «В настоящее время этикетка становится важнейшим документом», – подчеркнула Людмила Панасюк, отметив в целом приближенность требований по маркировке рыбной продукции к европейским регламентам.

Завершило день выступление завлабораторией технического регулирования и стандартизации ВНИРО Ирины Игониной, которая остановилась на особенностях применения классификатора ОКПД 2 при разработке технических условий. Она проинформировала производственников, что делать и куда обращаться, если нужно внести изменения или включить позиции с новым кодом в общероссийский классификатор.

Работа научно-практической конференции продлится до 8 сентября. В программе мероприятия заявлен семинар по ХАССП, технологические секции, включая презентации компаний-производителей оборудования для рыбопереработки, доклады о современных технологиях, применяемых для хранения рыбной продукции, и подготовке кадров для предприятий рыбной отрасли.

Fishnews

  • Научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции
  • Научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции
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