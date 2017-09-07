07 сентября 2017 года

Терминал «Сероглазка» представили на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме резидент свободного порта на Камчатке – компания «Терминал «Сероглазка» (входит в группу «Норебо») - презентовал свои возможности по перевалке рыбопродукции.

Одним из проектов в сфере транспорта и логистики, которые были представлены в рамках ВЭФ, стал терминал «Сероглазка», сообщает корреспондент Fishnews.

По словам генерального директора ООО «Терминал «Сероглазка» Владимира Вальтера, этот проект крупного морского рефрижераторного терминала на восточном побережье России должен стать опорным пунктом для поставки грузов в порты Азии, Европы, США по Северному морскому пути. Для обслуживания судов планируется использовать самые передовые технологии.

«Будет построен холодильный склад емкостью 15 тыс. тонн. Он будет оснащен современной системой хранений и размещения продукции, автоматической системой учета и формирования заявок для отгрузки. Планируется построить причалы для накопления рефрижераторных контейнеров – общая емкость площадки составит до 300 контейнеров единовременного подключения», - рассказал Владимир Вальтер.

Терминал будет предоставлять комплекс услуг по принципу «одного окна». Гендиректор компании отметил, что на терминале постараются избавить клиентов даже от хлопот по оформлению рыбопродукции, ее отправке на экспорт и т.д. Владимир Вальтер подчеркнул, что отправка рыбопродукции будет осуществляться напрямую – без дополнительной перевалки во Владивостоке. Это позволит сократить время доставки. Если сравнивать с плечом Владивосток – Пусан, то экономия транзитного времени на плече через Камчатку в среднем составит шесть-семь дней.

Партнерами терминала в области организации перевозок выступают компании «Камчатка Лайнс» и Maersk.

Уже в следующем году «Сероглазка» предложит своим клиентам регулярную судоходную линию «Дойч Харбор – Петропавловск-Камчатский – Якогама».

Общий объем инвестиций в проект составит около 876 млн рублей. По словам Владимира Вальтера, на текущий момент это исключительно собственные средства компании. Однако в будущем возможен интерес со стороны иностранных инвесторов. Наиболее активная фаза реализации проекта – 2017 – 2018 гг. На полную мощность планируется выйти к 2021 г.

Ожидается, что терминал «Сероглазка» будет переваливать 300 – 350 тыс. тонн рыбопродукции в год.

Fishnews