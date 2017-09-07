Новости

Терминал «Сероглазка» представили на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме резидент свободного порта на Камчатке – компания «Терминал «Сероглазка» (входит в группу «Норебо») - презентовал свои возможности по перевалке рыбопродукции.

Одним из проектов в сфере транспорта и логистики, которые были представлены в рамках ВЭФ, стал терминал «Сероглазка», сообщает корреспондент Fishnews.

По словам генерального директора ООО «Терминал «Сероглазка» Владимира Вальтера, этот проект крупного морского рефрижераторного терминала на восточном побережье России должен стать опорным пунктом для поставки грузов в порты Азии, Европы, США по Северному морскому пути. Для обслуживания судов планируется использовать самые передовые технологии.

«Будет построен холодильный склад емкостью 15 тыс. тонн. Он будет оснащен современной системой хранений и размещения продукции, автоматической системой учета и формирования заявок для отгрузки. Планируется построить причалы для накопления рефрижераторных контейнеров – общая емкость площадки составит до 300 контейнеров единовременного подключения», - рассказал Владимир Вальтер.

Терминал будет предоставлять комплекс услуг по принципу «одного окна». Гендиректор компании отметил, что на терминале постараются избавить клиентов даже от хлопот по оформлению рыбопродукции, ее отправке на экспорт и т.д. Владимир Вальтер подчеркнул, что отправка рыбопродукции будет осуществляться напрямую – без дополнительной перевалки во Владивостоке. Это позволит сократить время доставки. Если сравнивать с плечом Владивосток – Пусан, то экономия транзитного времени на плече через Камчатку в среднем составит шесть-семь дней.

Партнерами терминала в области организации перевозок выступают компании «Камчатка Лайнс» и Maersk.

Уже в следующем году «Сероглазка» предложит своим клиентам регулярную судоходную линию «Дойч Харбор – Петропавловск-Камчатский – Якогама».

Общий объем инвестиций в проект составит около 876 млн рублей. По словам Владимира Вальтера, на текущий момент это исключительно собственные средства компании. Однако в будущем возможен интерес со стороны иностранных инвесторов. Наиболее активная фаза реализации проекта – 2017 – 2018 гг. На полную мощность планируется выйти к 2021 г.

Ожидается, что терминал «Сероглазка» будет переваливать 300 – 350 тыс. тонн рыбопродукции в год.

Fishnews

НазадМетки: владивостоккамчаткасша

Похожие новости

07 сентября 2017 года

Пусан может стать столицей «рыбного» образования

В южнокорейском Пусане запущены три образцовые образовательные программы – по технологиям аквакультуры, управлению морскими биоресурсами и морским социальным наукам. От успешности проекта зависит, появится ли в городе Мировой морской университет.

Диомидовский рыбный порт нарастит мощности

На Восточном экономическом форуме представили проект, который будут реализовывать ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «Диомидовский рыбный порт». Перевалку рыбопродукции в порту Владивостока планируется увеличить до 180 тыс. тонн в год.

С Сахалинрыбводом поделятся икрой

К 5 сентября на Дальнем Востоке освоено 300 тыс. тонн лососей (+ 5% к уровню нечетного 2015 г.) В связи с плохими подходами горбуши на Сахалине частные рыбоводные заводы согласились помочь госучреждению с закладкой икры.

Вред от притопления судна доказать не удалось

Арбитражный суд Камчатки отказал Росприроднадзору во взыскании почти 52 млн рублей с компании за притопление судна. Было решено, что размер экологического ущерба неверно рассчитан, негативные последствия для акватории не доказаны.

06 сентября 2017 года

Технологи обсудят новые требования в рыбопереработке

В Светлогорске открылась международная научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции. Главные темы в этом году – применение рыбного техрегламента, технологии хранения рыбы, ХАССП и новые требования к маркировке.

Инвестиции и квоты обсудили Илья Шестаков и корейский министр

К обсуждению корейских вложений в рыбное хозяйство Дальнего Востока Росрыболовство и Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея вновь обратились на площадке ВЭФ. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что российская сторона намерена создать комфортные условия для корейских инвесторов на взаимовыгодных началах.

Лента новостей

07 сентября 2017 года

Пусан может стать столицей «рыбного» образования

В южнокорейском Пусане запущены три образцовые образовательные программы – по технологиям аквакультуры, управлению морскими биоресурсами и морским социальным наукам. От успешности проекта зависит, появится ли в городе Мировой морской университет.

Диомидовский рыбный порт нарастит мощности

На Восточном экономическом форуме представили проект, который будут реализовывать ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «Диомидовский рыбный порт». Перевалку рыбопродукции в порту Владивостока планируется увеличить до 180 тыс. тонн в год.

Сигу НАО помогут увеличить популяцию

В Ненецком автономном округе подготовили техзадание по строительству рыборазводного цеха. Планируется, что мощность предприятия составит 5 млн личинок сига в год.

ЛРЗ дождутся рыбоводных участков

Законопроект о предоставлении рыбоводным заводам, работавшим по договорам искусственного воспроизводства, права на бесконкурсное получение участков одобрен комиссией по законопроектной деятельности.

С Сахалинрыбводом поделятся икрой

К 5 сентября на Дальнем Востоке освоено 300 тыс. тонн лососей (+ 5% к уровню нечетного 2015 г.) В связи с плохими подходами горбуши на Сахалине частные рыбоводные заводы согласились помочь госучреждению с закладкой икры.

Вред от притопления судна доказать не удалось

Арбитражный суд Камчатки отказал Росприроднадзору во взыскании почти 52 млн рублей с компании за притопление судна. Было решено, что размер экологического ущерба неверно рассчитан, негативные последствия для акватории не доказаны.

06 сентября 2017 года

Чем помочь аквафермерам – решали на ВЭФ

Как сделать аквакультуру Дальнего Востока привлекательнее для инвесторов, обсудили на сессии в рамках Восточного экономического форума. Представители предприятий пожаловались на невозможность разведения гидробионтов на рыбопромысловых участках, сложности с экологической экспертизой, несовершенство методики изъятия.

Министерства посмотрят, как сделать работу «анадромных» комиссий лучше

По итогам совещания, состоявшегося в августе на Сахалине, глава правительства Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам совместно с региональными властями проанализировать работу комиссий по анадромным и предложить, как сделать эту деятельность лучше.

Дмитрий Медведев поставил задачи по итогам совещания на Сахалине

Министерствам предстоит изучить возможность внесения в правовые акты по инвестквотам изменений, которые, как заявили представители рыбного бизнеса, позволят сделать этот механизм более гибким. Такое поручение глава Правительства Дмитрий Медведев дал по итогам совещания на Сахалине.

«Антей» и судостроители договорились о дальнейшей работе

В первый день работы ВЭФ на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников подписали соглашение о сотрудничестве Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ООО «Антей» и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ

Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Алексей РАХМАНОВ

Инвестквоты встряхнули рыбаков

Все материалы

Интервью

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

Наша задача – искать общие подходы

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Переходный год для ЦСМС

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Все интервью

Личное мнение

Председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Председатель КС «Севрыба»

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Чтобы отрасль могла «выстрелить», нужно дать ей ружье

Представитель группы «НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Новые правила оздоровят систему аукционов

Все материалы

Крупным планом

На Сахалине завершается строительство уникального завода по переработке морепродуктов

Дальневосточный краб получит переработку в России

Ледокольно-спасательное судно «Сибирский» у берегов Камчатки. Фото сделано членами экипажа

Спасатели «затянули пояса»

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.