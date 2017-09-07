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ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «Диомидовский рыбный порт» будут совместно реализовывать проект по развитию порта. Фото пресс-службы «Нацрыбресурса»

Диомидовский рыбный порт нарастит мощности

На Восточном экономическом форуме представили проект, который будут реализовывать ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «Диомидовский рыбный порт». Перевалку рыбопродукции в порту Владивостока планируется увеличить до 180 тыс. тонн в год.

Проект включает реконструкцию и модернизацию причалов. Глубина у причала увеличится с 6,5 до 12 м, длина причальной стенки - с 550 до 600 м. Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Нацрыбресурса», это позволит порту обслуживать суда, привозящие до 10 тыс. тонн рыбопродукции. Кроме того, планируется строительство холодильно-складского комплекса емкостью 12 тыс. тонн и температурой хранения -35 градусов.

«Проект позволит реализовать потенциал порта и увеличит перевалку рыбопродукции до 180 тыс. тонн в год. Это существенно нарастит объемы рыбопродукции, поставляемой в центральные регионы страны», - отметил генеральный директор Диомидовского рыбного порта Павел Николаев.

Также на форуме «Нацрыбресурс» провел переговоры с управляющим группы компаний «Доброфлот» Александром Ефремовым. Обсуждались вопросы по развитию совместного проекта по обслуживанию и ремонту судов на базе плавдока ПД-22 в Находке. Этот проект позволяет обеспечить обслуживание и ремонт судов водоизмещением до 8,5 тыс. тонн. Также рассматривались планы по совместной рыбодобыче с использованием траулера «Нацрыбресурса» «Мария». Он проходит ремонт и будет готов выйти в море в ноябре.

Fishnews

  • ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «Диомидовский рыбный порт» будут совместно реализовывать проект по развитию порта. Фото пресс-службы «Нацрыбресурса»
  • Представители ООО «Диомидовский рыбный порт» и врио генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» Сергей ХАРЬКОВ. Фото пресс-службы «Нацрыбресурса»
  • Представители ФГУП «Нацрыбресурс» с управляющим группой компаний «Доброфлот» Александром ЕФРЕМОВЫМ (в центре). Фото пресс-службы «Нацрыбресурса»
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