08 сентября 2017 года

Следователи ХМАО выясняют, куда «уплыли» осетровые средства

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре расследуют дело о хищении свыше 23 млн рублей, которые ООО «Газпромнефть – Хантос» выделило на воспроизводство осетра. В числе обвиняемых – заместитель гендиректора предприятия и сотрудник теруправления Росрыболовства.

В 2015 г. «Газпромнефть – Хантос» выделила средства на компенсационный выпуск молоди сибирского осетра в реки Обь-Иртышского бассейна. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, при заключении договора руководство предприятия ввели в заблуждение, в результате деньги были похищены. Размер ущерба превышает 23 млн рублей.

Заместителю генерального директора компании предъявлено обвинение в организации мошенничества в особо крупных размерах (часть 3 статьи 33, часть 4 статьи 159 УК РФ). По решению суда он заключен под стражу.

Следствие полагает, что в хищении участвовали сотрудник рыбоохраны Нижнеобского теруправления Росрыболовства, индивидуальный предприниматель, который должен был поставить молодь, и еще двое лиц. Им также предъявлены обвинения. В качестве меры пресечения в отношении трех граждан суд избрал домашний арест, четвертый находится под подпиской о невыезде. Руководство компании содействует правоохранительным органам в расследовании.

Fishnews