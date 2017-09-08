ФРДВ делит участки

08 сентября 2017 года
Регулирование вылова краба осуществляется достаточно эффективно, в целом каких-либо острых вопросов нет, считает руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.
Международная выставка продуктов питания World Food Moscow откроется в столице 11 сентября. Большие экспозиции представит ряд отечественных рыбопромышленных компаний, также свои рыбу и морепродукты продемонстрируют Китай, Южная Корея, Марокко.
В число первоочередных совместных проектов РФ и Японии на южных Курильских островах вошло сотрудничество в сфере аквакультуры. Об этом президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ рассказали на Восточном экономическом форуме.
07 сентября 2017 года
На сессии ВЭФ рыбоводы обратили внимание на отсутствие правовой базы для противодействия кражам гидробионтов. По мнению бизнеса, прежде всего необходимо сформировать эффективный механизм борьбы с грабителями.
На пленарном заседании ВЭФ глава государства Владимир Путин призвал региональные власти и Минвостокразвития активней участвовать в формировании портфелей проектов, которым необходима льготная кредитная и гарантийная поддержка.
В каком объеме возможны сейчас изменения по механизму инвестиционных квот, что мешает продвижению российской рыбопродукции на зарубежных рынках, какие вопросы волнуют компании, которые собираются строить под инвестквоты береговые заводы, – обсуждали на площадке ВЭФ.
08 сентября 2017 года
Статус рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге подразумевает в первую очередь обсуждение актуальных вопросов международного рыболовства, а не только внутренних проблем отрасли, считает председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов.
Регулирование вылова краба осуществляется достаточно эффективно, в целом каких-либо острых вопросов нет, считает руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.
На нынешней неделе были опубликованы поручения, которые премьер Дмитрий Медведев дал по итогам поездки на Сахалин. Одна из ключевых тем – изменения по механизму инвестиционных квот.
Международная выставка продуктов питания World Food Moscow откроется в столице 11 сентября. Большие экспозиции представит ряд отечественных рыбопромышленных компаний, также свои рыбу и морепродукты продемонстрируют Китай, Южная Корея, Марокко.
В число первоочередных совместных проектов РФ и Японии на южных Курильских островах вошло сотрудничество в сфере аквакультуры. Об этом президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ рассказали на Восточном экономическом форуме.
В Севастополе создали природно-ландшафтный заказник «Караньский». На акватории Черного моря площадью 117 га будет запрещено промышленное рыболовство.
Краевое правительство и Росрыболовство договорились о взаимодействии по развитию инфраструктуры морского порта Петропавловск-Камчатский. Соглашение об этом в рамках ВЭФ подписали губернатор Владимир Илюхин и глава федерального агентства Илья Шестаков.
Правительство выпустило новую редакцию госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ. Срок ее реализации продлили до 2025 г. На выполнение программы теперь предусматривается финансирование из федерального бюджета.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре расследуют дело о хищении свыше 23 млн рублей, которые ООО «Газпромнефть – Хантос» выделило на воспроизводство осетра. В числе обвиняемых – заместитель гендиректора предприятия и сотрудник теруправления Росрыболовства.
Бразилия потеряла возможность информировать ИККАТ о состоянии промысла тунцов из-за массового увольнения ученых. Теперь страна может лишиться права добывать и экспортировать эту рыбу.