08 сентября 2017 года

ФРДВ делит участки

На получение рыбоводных участков по новым правилам, с помощью специального онлайн-сервиса, поступило 12 предварительных заявок, сообщили в Фонде развития Дальнего Востока. Первичный спрос в ФРДВ оценили в 25 тыс. га.

Напомним, что Фонд развития Дальнего Востока продвигает свой онлайн-сервис по распределению участков для аквакультуры. Система была презентована на Восточном экономическом форуме.

«Первые инвесторы подали 12 предварительных заявок на рыбоводные участки в очищенной от каких-либо ограничений для аквакультуры акватории 12-мильной зоны морей Дальнего Востока (преимущественно Сахалинская область и Приморский край). Первичный спрос оценивается в 25 000 га. Большинство заявителей – российские компании», – сообщили Fishnews в пресс-службе ФРДВ.

Согласно заявлению фонда, в следующие три года, по предварительным оценкам, с помощью нового сервиса будут распределены около 100 тыс. га изученной акватории, а инвесторы вложат в их освоение более 30 млрд рублей.

Для запуска системы в промышленную эксплуатацию еще должны быть внесены изменения в федеральное законодательство: ранее Минвостокразвития предложило такие поправки по формированию РВУ и их распределению на электронном аукционе.

Как следует из сообщения Фонда развития Дальнего Востока, заявку примерно на 15 тыс. га планирует подать научно-производственная компания аквакультуры «Нереида».

Fishnews