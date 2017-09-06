06 сентября 2017 года

Чем помочь аквафермерам – решали на ВЭФ

Как сделать аквакультуру Дальнего Востока привлекательнее для инвесторов, обсудили на сессии в рамках Восточного экономического форума. Представители предприятий пожаловались на невозможность разведения гидробионтов на рыбопромысловых участках, сложности с экологической экспертизой, несовершенство методики изъятия.

Модератор сессии - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко – отметил, что на Дальнем Востоке имеются исключительные условия для развития марикультуры. «В отрасли сформировались потребности в привлечении квалифицированных технологических партнеров-инвесторов, главным образом, из стран АТР. Это обусловлено в первую очередь их способностями по переносу в Россию высокотехнологических практик использования морских акваторий. Отрасль открыта для инвестиций», - заявил бизнес-омбудсмен и призвал в открытом формате обсудить как успехи, так и барьеры.

Воды – много, инвесторов – не очень

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук обратил внимание, что в ДФО пока существует 65 рыбоводных хозяйств, 52 из которых находятся в Приморском крае. «Говорить о существенных успехах еще рано, по итогам 2016 года выращено порядка 7 тыс. тонн по марикультуре, а реализовано этой продукции всего около 1 тыс. тонн», - привел цифры представитель ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, общий фонд Дальневосточного бассейна федеральное агентство оценивает в 338 рыбоводных участков суммарной площадью более 75 тыс. га. «Учитывая распределенные участки, порядка 50 тыс. га уже будет в пользовании, и мы видим перспективу - еще порядка 50 тыс. га, которые можно будет еще разыграть», - рассказал Петр Савчук.

Отсеять «запретные» воды

Директор департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития Юлия Косарева отметила, что, согласно анализу заявок бизнеса на РВУ в третьем квартале, 50% акватории, пригодной к использованию, закрыто для марикультуры. Это проблемы, связанные с запретами Минобороны, особо охраняемыми природными территориями, естественными запасами и т.д. «При формировании участков часто не хватает информации по таким запретам. И мы приняли решение - подготовить сервис для инвесторов, который позволит просто, быстро, с минимальными усилиями выбрать участок акватории для инвестиционных проектов на интерактивной карте», - рассказала представитель министерства. По ее словам, на карте будут представлены только воды безо всяких ограничений, связанных с военными, ООПТ, судоходными путями и пр. Прототип этого сервиса уже готов.

Юлия Косарева также обратила внимание на возможности электронного аукциона. Время от выбора участка до подписания договора будет занимать максимум 70 дней, обещают в ведомстве. Сейчас – более 150 дней. Планируется, что такое ускорение вкупе с интерактивной картой позволит реализовать за год около 100 тыс. га под марикультуру. Представитель Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Эмиль Газизянов подчеркнул, что интернет-сервис предназначен для получения именно доступной акватории, а ее пригодность для аквакультуры – забота инвесторов. Он обратил внимание: участки может сформировать российское юрлицо, обладающее электронной подписью и аккредитованное на «РТС-Тендере». По словам Эмиля Газизянова, только первичный спрос на распределение РВУ в рамках нового интернет-сервиса оценивается примерно в 25 тыс.га.

Пустить рыбоводов на РПУ

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и рыбоводства Минсельхоза Евгений Кац рассказал о борьбе с административными барьерами. Он напомнил, что в текущем году принят закон о возможности использования лесных участков для рыбоводства

Евгений Кац сообщил, что подготовлен законопроект, позволяющий пользователям РПУ заключать и договоры пользования рыбоводным участками. Документ был внесен в правительство и дорабатывается с учетом замечаний, в частности, нужно внести изменения в Водный кодекс. Директор департамента добавил, что законопроект ориентирован на индустриальную аквакультуру, сейчас оцениваются риски и целесообразность распространения его на пастбищное рыбоводство.

Хозяйствам нужна земля

Генеральный директор компании «Русская марикультура» Владимир Стоянов обратил внимание, что отсутствие собственного берегового потенциала по переработке не позволит ни одному инвестору получить аккредитацию в стране-контрагенте. «Нужно строить собственные рыбоперерабатывающие мощности на земле. На сегодняшний день бизнес сталкивается с большой проблемой именно в части получения этой земли. Если российским предприятиям практически невозможно оформить землю, то что говорить об иностранном инвесторе, который вообще не знает как и что делать? Надо сформировать понятный и открытый инструмент», - подчеркнул руководитель компании.

Он напомнил, что до принятия закона об аквакультуре гидробионтов выращивали на промысловых участках. Право предприятий, занимающихся рыбоводством, на аренду земли без аукционов и строительство там баз было прописано в Земельном кодексе, отметил директор «Русской марикультуры». Сейчас такое право предоставляется владельцам РПУ, но не РВУ, обратил внимание Владимир Стоянов. «На сегодняшний день мы нуждаемся в береговой зоне. Отсутствие береговых участков – один из главных факторов, сдерживающих развитие аквакультуры в Приморском крае», - резюмировал он.

Глава компании озвучил предложение: внести в законодательство изменения, согласно которым для развития рыбоводной инфраструктуры преимущественное право получения земель в ДФО, в том числе земель Лесного фонда и Минобороны, без торгов закрепляется за пользователями рыбоводных участков.

Евгений Кац ответил, что такой законопроект уже есть, предлагается более детально урегулировать вопрос, связанный с особенностями размещения инфраструктуры. «Мы этот законопроект делаем и сделаем», - заявил глава департамента. По его словам, в законопроекте о предоставлении РПУ для рыбоводства также учтен земельный вопрос.

Представитель Минсельхоза обратил внимание, что нужно учитывать, достаточно ли будет прилегающих земельных участков для размещения необходимой инфраструктуры. Евгений Кац также подчеркнул, что законопроект касается только рыбоводной инфраструктуры, а строительство перерабатывающих заводов – отдельная тема.

«Нормативка» не учитывает специфику

Генеральный директор компании «Нереида» Валентин Богославский поднял вопрос о государственной экологической экспертизе. «У нас есть понимание, что действующая модель для марикультурщиков не работает, в настоящее время экспертизу проходят лишь единицы», - заявил он. Валентин Богословский отметил, что у экспертов по существу нет понятных критериев оценки воздействия на морские воды в результате применения той или иной технологии разведения гидробионтов.

Первый вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш подтвердила, что документ, регламентирующий проведение экоэкспертизы, к марикультуре не адаптирован. Указала она и на проблемы с методикой, по которой определяется минимальный объем изъятия объектов аквакультуры. «Этот документ не только не адаптирован для марикультуры, но и имеет ряд технических ошибок», - заявила представитель ассоциации. Она подчеркнула, что, между тем, минимальный объем изъятия – существенное условие в договоре пользования РВУ.

Елена Януш обратила внимание, что все участки имеют свои особенности. По ее мнению, нужно ориентироваться на средневзвешенные показатели естественной биопродуктивности. «Обязываем хозяйства получать тонну трепанга в год, хотя в природе показатели значительно ниже. Почему получилась такая цифра в документе? В формуле потеряли цикличность», - привела пример вице-президент объединения. Она отметила, что проект изменений в методику был подготовлен, но в силу так и не вступил.

Кроме того, Елена Януш рассказала, что отсутствуют методики по многим привлекательным для индустриальной аквакультуры объектам.

Взгляд из-за рубежа

Президент китайской компании Wen Lian Aquaculture Цю Брюс отметил недостатки в сфере российской логистики и проблемы с экологическим законодательством. Также он поинтересовался, почему вопросы выращивания гидробионтов обсуждаются не в привязке к другим сопутствующим сферам - логистике, переработке, политике государства в работе с другими рынками.

Президент китайской компании обратил внимание и на браконьерство по отношению к выращенным гидробионтам. Прежде чем говорить о потенциале российской марикультуры, следует решить насущные проблемы, резюмировал Цю Брюс.

На кражи гидробионтов пожаловались и российские предприятия, этот вопрос оказался особо острым. Также была отмечена проблема со страхованием рисков и необходимость прохождения всех экспертиз по принципу «одного окна». «Сокращать сроки, снимать административные барьеры – это задача. Для бизнеса нужно создать условия. Ему и так больно достается», - подчеркнул в ходе дискуссии Петр Савчук.

Fishnews