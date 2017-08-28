11 сентября 2017 года

Таможня дала разъяснения по «рыбному» техрегламенту

ФТС напомнила импортерам рыбы о том, что разрешительные документы для таможенного оформления сохранят действие на указанный в них срок вплоть до сентября 2019 г. Разъяснения потребовались в связи с выходом технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) вступил в силу с 1 сентября. У российских импортеров рыбных товаров возникли вопросы, в связи с этим ФТС разместила на своем сайте разъяснения, сообщает корреспондент Fishnews.

Вопросы у участников ВЭД вызвало положение, где указано, что со дня вступления в силу технического регламента не допускается выдача или принятие документов об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным актами, входящими в право ЕАЭС, или законодательством государства – члена союза.

Таможенная служба напомнила, что Решением Коллегии ЕЭК от 24 апреля 2017 г. № 40 установлены переходные положения для техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Предусматривается:

- документы об оценке соответствия обязательным требованиям, установленным актами, входящими в право ЕАЭС, или законодательством государства – члена Союза, выданные или принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования ТР ЕАЭС 040/2016, до дня вступления в силу технического регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 1 сентября 2019 г.;

- до 1 марта 2019 г. допускаются производство и выпуск в обращение на территориях государств – членов Союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу технического регламента обязательной оценке соответствия обязательным требованиям, установленным актами, входящими в право ЕАЭС, или законодательством государства – члена Союза, без документов об обязательной оценке соответствия продукции и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке);

- до 1 сентября 2019 г. допускаются производство и выпуск в обращение на территориях государств – членов Союза продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными актами, входящими в право ЕАЭС, или законодательством государства – члена Союза, при наличии документов об оценке соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу технического регламента.

Fishnews