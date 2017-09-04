04 сентября 2017 года

Рыба получила единые стандарты безопасности

Рыбный техрегламент ударит в первую очередь по полуподвальным, кустарным производствам, «белый» бизнес, который отвечает новым требованиям к безопасности рыбной продукции, только выиграет, считают в ЕЭК.

Потребителей защитят от некачественной рыбы

С 1 сентября вступил в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», действующий на территории Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России Основная цель документа – «защитить потребителей, здоровье людей от недоброкачественной, опасной продукции», заявил на пресс-конференции замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

«Технический регламент устанавливает единые требования для пяти стран-участниц, тем самым снимаются лишние административные барьеры и требования. Сегодня для производителей это принцип одного окна: документ, полученный в одной из стран, признается в пяти странах и дает товару возможность беспрепятственно обращаться в Евразийском экономическом пространстве», – добавил директор департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Арман Шаккалиев.

Он рассказал, что 29 августа коллегией ЕЭК принят и утвержден перечень стандартов, которые обеспечат реализацию техрегламента. По его словам, перечень содержит «достаточно высокий процент» международных стандартов, в том числе ISO и европейских документов, и находится в «высокой степени гармонизации с международными требованиями».

В техрегламент вошли обязательные требования к производству, хранению, перевозке и утилизации рыбы и рыбной продукции, а также к ее маркировке и упаковке. Как сообщает корреспондент Fishnews, в частности, установлены нормы содержания влаги в рыбе и морепродуктах, запрещено перефасовывание икры из потребительской упаковки.

Определены точные показатели по глазури – не более 5% массы для замороженной рыбы, не более 7% для разделанных или очищенных и не более 14% для неразделанных ракообразных. Производителям крабовых палочек и других «аналогов» предписано информировать покупателя об имитации. Для продукции аквакультуры вводятся ограничения на использование стимуляторов роста, гормональных, антимикробных препаратов.

Районы промысла пройдут экосертификацию

По новым требованиям покупатель должен получить исчерпывающую информацию о продукте. «Потребитель фактически может проследить всю цепочку – от прилавка до вылова. Причем производитель должен указывать район промысла», – обратил внимание Петр Савчук. – «Мы планируем провести национальную экологическую сертификацию всех районов промысла, и для потребителя будет понятно, где эта рыба выловлена, кем произведена, будет вся цепочка доставки, хранения».

По словам замруководителя Росрыболовства, соответствующее соглашение с ВАРПЭ планируется подписать в сентябре на площадке Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. «Мы планируем в течение двух лет завершить эту экологическую сертификацию. Начнем с районов промысла – морей и океанов, и дальше перейдем на пресноводные объекты – озера, реки и так далее», – уточнил Петр Савчук.

Техрегламент как стимул к модернизации

Арман Шаккалиев отметил, что у участников рынка было достаточно времени на адаптацию к требованиям техрегламента. «В целом регламент готовился более пяти лет. И все участники – и производители, и потребители, и импортеры-экспортеры – имели возможность высказаться и выразить свою позицию», – указал он.

Однако в конце июля на конференции с участием рыбопромышленников в Южно-Сахалинске выяснилось, что далеко не все предприятия отрасли понимают, как строить работу в новых условиях. «Мы видим, что промышленности еще нужно подготовиться, не все готовы к этому. Хотя есть компании, которые выпускают современную продукцию высокой степени переработки, которая продается в Европе, в Америке», – констатировал Петр Савчук.

Замглавы Росрыболовства также заверил, что после вступления в силу техрегламента рыбной продукции на полках магазинов не станет меньше. «Появится в достаточном количестве хорошая качественная рыба», – пообещал он.

«У производителей и у всех заинтересованных лиц еще есть два года – до 1 сентября 2019 г., когда они могут работать в так называемом национальном режиме, то есть документы, сертификаты, декларации - все, что допускает продукцию в обращение, - выданные в национальном режиме, продолжают действовать», – напомнил о переходном периоде Арман Шаккалиев.

Он признал, что любые новые требования означают необходимость модернизации. Техрегламент может стать стимулом для предприятий перейти на более современные технологии, но в этом нет ничего страшного, считает директор департамента. «В пищевой промышленности технологии меняются достаточно часто, поэтому еще раз повторю, для производителей шоковых ситуаций, связанных с введением в действие регламента, на наш взгляд, нет», – заявил он.

Упорядочивание правил для бизнеса, расширенное информирование потребителя и запрет некоторых распространенных способов фальсификации рыбной продукции – все это, по мнению Армана Шаккалиева, в совокупности создает условия для «белого» бизнеса, то есть производителей, которые работают в открытую. «Полутемные, полуподвальные, кустарные производства – вот они действительно пострадают. А те производства, которые сегодня отвечают этим требованиям, только выиграют от действия нашего регламента», – заключил он.

Fishnews