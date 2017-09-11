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Токио поможет Джакарте рыбачить и бороться с браконьерством

Япония и Индонезия договорились совместно развивать инфраструктуру и рыболовство на шести внешних индонезийских островах. Один из них – Натуна в южной части Южно-Китайского моря, где многие иностранные суда ведут нелегальный промысел.

Соглашения достигли индонезийский министр морских дел и рыболовства Суси Пуджиастути и специальный советник японского премьер-министра Хирото Изуми. Япония обязалась помочь Индонезии в строительстве рыбных портов и рынков на островах Натуна, Сабанг, Моротай, Саумлаки, Моа и Биак, пишет Japan Times.

Как сообщает корреспондент Fishnews, воды вокруг этих шести островов богаты тунцом и другими рыбами, которые предполагается экспортировать в Японию. Она является крупнейшим импортером индонезийского тунца.

Япония также согласилась помочь Индонезии в установке на Натуна и других островах радаров для обнаружения браконьеров. Напомним, в апреле Суси Пуджиастути совершила визит в Японию с рядом инициатив по развитию рыбохозяйственной инфраструктуры и обновлению флота республики.

Fishnews

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