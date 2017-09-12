«Пираний» подозревают в чрезмерном аппетите

12 сентября 2017 года
Отраслевые союзы и ассоциации должны принимать участие в работе комиссий, которые занимаются регулированием добычи анадромных видов рыб, – тем более что такое представительство предусмотрено нормативной базой, отмечает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.
В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.
13 сентября представители России и Норвегии обсудят в Санкт-Петербурге повестку 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Саму встречу СРНК планируется провести в октябре в Казани.
11 сентября 2017 года
Ученые исследовали влияние вод реки Темерник, протекающей в Ростовской области, на состояние Дона. В районе впадения уровень нефтепродуктов оказался выше нормы.
Япония и Индонезия договорились совместно развивать инфраструктуру и рыболовство на шести внешних индонезийских островах. Один из них – Натуна в южной части Южно-Китайского моря, где многие иностранные суда ведут нелегальный промысел.
На Восточном экономическом форуме по инициативе Росрыболовства впервые в истории подобных мероприятий состоялись биржевые торги отечественной рыбопродукцией. Они не только привлекли новых участников, но и вызвали большой интерес к проекту со стороны инвесторов из АТР.
12 сентября 2017 года
Отраслевые союзы и ассоциации должны принимать участие в работе комиссий, которые занимаются регулированием добычи анадромных видов рыб, – тем более что такое представительство предусмотрено нормативной базой, отмечает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.
Исследования показали, что биомасса северно-восточной популяции атлантической скумбрии на 13% превысила уровень прошлого года, достигнув исторического максимума. На ее промысле наблюдаются большие уловы, хотя пик сезона еще не наступил.
В осеннюю сессию Госдума вернется к рассмотрению законопроектов о любительском и прибрежном рыболовстве – во втором и первом чтениях соответственно.
В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.
13 сентября представители России и Норвегии обсудят в Санкт-Петербурге повестку 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Саму встречу СРНК планируется провести в октябре в Казани.
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Документ должен обеспечить единое таможенное регулирование в ЕАЭС.
С января по август предприятия Республики Карелия добыли 65,8 тыс. тонн океанической и пресноводной рыбы. 47,9 тыс. тонн из общего вылова составили треска и пикша (79% квоты).
11 сентября 2017 года
Международный рыбопромышленный форум дает возможность как для общения бизнеса и власти, так и для укрепления контактов с зарубежными партнерами и в целом работает на положительный имидж страны, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.
Ученые исследовали влияние вод реки Темерник, протекающей в Ростовской области, на состояние Дона. В районе впадения уровень нефтепродуктов оказался выше нормы.
Япония и Индонезия договорились совместно развивать инфраструктуру и рыболовство на шести внешних индонезийских островах. Один из них – Натуна в южной части Южно-Китайского моря, где многие иностранные суда ведут нелегальный промысел.