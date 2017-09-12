12 сентября 2017 года

«Пираний» подозревают в чрезмерном аппетите

Двое сотрудников оперативной группы «Пиранья» Росрыболовства задержаны во время служебной командировки на Сахалин. Их подозревают в получении взятки в размере 170 тыс. рублей за покровительство браконьеру.

Следственное управление СК РФ по Сахалинской области возбудило уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки по предварительному сговору в крупном размере). Фигуранты - два старших госинспектора отдела оперативного государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов Московско-Окского теруправления Росрыболовства (этот отдел известен как спецназ «Пиранья»).

Подозреваемые с 27 августа по 30 сентября 2017 г. командированы в Сахалино-Курильское теруправление для борьбы с браконьерством, сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления. По версии следствия, вечером 10 сентября инспекторы в селе Стародубское Долинского района получили от местного жителя взятку в 170 тыс. рублей. За эту сумму браконьеру обещали не мешать незаконно ловить лососей в реке Найба, а также предупреждать его о рыбоохранных рейдах, считают следователи.

Оперативное сопровождение вели сотрудники местной полиции. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу.

Fishnews