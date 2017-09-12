Россия готовится к ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

Выставка технологических решений для пищевой промышленности «Агропродмаш» пройдет в Москве с 9 по 13 октября. Оборудование для аквакультуры, добычи и переработки рыбы вновь представят в салоне «Рыбпромресурс».

К 29 августа на Дальнем Востоке добыто почти 290 тыс. тонн лососей – на 6% выше уровня аналогичного нечетного 2015 г. Из-за слабых подходов в Сахалинской области предприятия Сахалинрыбвода при инкубации икры компенсируют кетовой икрой нехватку горбушовой.

Сеть «Моремания» представит франшизу «рыбных ресторанов и магазинов под одной крышей» в сентябре на выставке World Food Moscow. В компании разработано пять вариантов заведений, которые различаются по площади и ассортименту.

В каком объеме возможны сейчас изменения по механизму инвестиционных квот, что мешает продвижению российской рыбопродукции на зарубежных рынках, какие вопросы волнуют компании, которые собираются строить под инвестквоты береговые заводы, – обсуждали на площадке ВЭФ.

В число первоочередных совместных проектов РФ и Японии на южных Курильских островах вошло сотрудничество в сфере аквакультуры. Об этом президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ рассказали на Восточном экономическом форуме.

В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.

Петр Савчук: Работа комиссий по анадромным должна быть прозрачной Отраслевые союзы и ассоциации должны принимать участие в работе комиссий, которые занимаются регулированием добычи анадромных видов рыб, – тем более что такое представительство предусмотрено нормативной базой, отмечает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

Скандинавы налегают на скумбрию Исследования показали, что биомасса северно-восточной популяции атлантической скумбрии на 13% превысила уровень прошлого года, достигнув исторического максимума. На ее промысле наблюдаются большие уловы, хотя пик сезона еще не наступил.

Проекты о любительской рыбалке и «прибрежке» обсудят депутаты В осеннюю сессию Госдума вернется к рассмотрению законопроектов о любительском и прибрежном рыболовстве – во втором и первом чтениях соответственно.

Москва оценивает рыбные новинки на World Food В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.

Россия и Норвегия определятся с повесткой по рыболовству 13 сентября представители России и Норвегии обсудят в Санкт-Петербурге повестку 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Саму встречу СРНК планируется провести в октябре в Казани.

«Пираний» подозревают в чрезмерном аппетите Двое сотрудников оперативной группы «Пиранья» Росрыболовства задержаны во время служебной командировки на Сахалин. Их подозревают в получении взятки в размере 170 тыс. рублей за покровительство браконьеру.

Карелия подсчитала уловы по осени С января по август предприятия Республики Карелия добыли 65,8 тыс. тонн океанической и пресноводной рыбы. 47,9 тыс. тонн из общего вылова составили треска и пикша (79% квоты).

СЗРК выступит генеральным партнером рыбного форума Международный рыбопромышленный форум дает возможность как для общения бизнеса и власти, так и для укрепления контактов с зарубежными партнерами и в целом работает на положительный имидж страны, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

Для спасения реки Темерник приготовили план Ученые исследовали влияние вод реки Темерник, протекающей в Ростовской области, на состояние Дона. В районе впадения уровень нефтепродуктов оказался выше нормы.