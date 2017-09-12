Россия готовится к ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

12 сентября 2017 года
В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.
08 сентября 2017 года
В число первоочередных совместных проектов РФ и Японии на южных Курильских островах вошло сотрудничество в сфере аквакультуры. Об этом президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ рассказали на Восточном экономическом форуме.
07 сентября 2017 года
В каком объеме возможны сейчас изменения по механизму инвестиционных квот, что мешает продвижению российской рыбопродукции на зарубежных рынках, какие вопросы волнуют компании, которые собираются строить под инвестквоты береговые заводы, – обсуждали на площадке ВЭФ.
30 августа 2017 года
Сеть «Моремания» представит франшизу «рыбных ресторанов и магазинов под одной крышей» в сентябре на выставке World Food Moscow. В компании разработано пять вариантов заведений, которые различаются по площади и ассортименту.
К 29 августа на Дальнем Востоке добыто почти 290 тыс. тонн лососей – на 6% выше уровня аналогичного нечетного 2015 г. Из-за слабых подходов в Сахалинской области предприятия Сахалинрыбвода при инкубации икры компенсируют кетовой икрой нехватку горбушовой.
28 августа 2017 года
Выставка технологических решений для пищевой промышленности «Агропродмаш» пройдет в Москве с 9 по 13 октября. Оборудование для аквакультуры, добычи и переработки рыбы вновь представят в салоне «Рыбпромресурс».
12 сентября 2017 года
Отраслевые союзы и ассоциации должны принимать участие в работе комиссий, которые занимаются регулированием добычи анадромных видов рыб, – тем более что такое представительство предусмотрено нормативной базой, отмечает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.
Исследования показали, что биомасса северно-восточной популяции атлантической скумбрии на 13% превысила уровень прошлого года, достигнув исторического максимума. На ее промысле наблюдаются большие уловы, хотя пик сезона еще не наступил.
В осеннюю сессию Госдума вернется к рассмотрению законопроектов о любительском и прибрежном рыболовстве – во втором и первом чтениях соответственно.
В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.
13 сентября представители России и Норвегии обсудят в Санкт-Петербурге повестку 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Саму встречу СРНК планируется провести в октябре в Казани.
Двое сотрудников оперативной группы «Пиранья» Росрыболовства задержаны во время служебной командировки на Сахалин. Их подозревают в получении взятки в размере 170 тыс. рублей за покровительство браконьеру.
С января по август предприятия Республики Карелия добыли 65,8 тыс. тонн океанической и пресноводной рыбы. 47,9 тыс. тонн из общего вылова составили треска и пикша (79% квоты).
11 сентября 2017 года
Международный рыбопромышленный форум дает возможность как для общения бизнеса и власти, так и для укрепления контактов с зарубежными партнерами и в целом работает на положительный имидж страны, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.
Ученые исследовали влияние вод реки Темерник, протекающей в Ростовской области, на состояние Дона. В районе впадения уровень нефтепродуктов оказался выше нормы.
Япония и Индонезия договорились совместно развивать инфраструктуру и рыболовство на шести внешних индонезийских островах. Один из них – Натуна в южной части Южно-Китайского моря, где многие иностранные суда ведут нелегальный промысел.