12 сентября 2017 года

Россия и Норвегия определятся с повесткой по рыболовству

13 сентября представители России и Норвегии обсудят в Санкт-Петербурге повестку 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Саму встречу СРНК планируется провести в октябре в Казани.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков примет участие в традиционной встрече сопредседателей Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 13 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Будут обсуждаться организационные вопросы проведения 47-й сессии СРНК. Комиссия начнет свою работу 9 октября в Казани. Стороны обменяются мнениями по основным вопросам повестки сессии. Это в том числе возможные объемы общих допустимых уловов совместно регулируемых запасов, а также технические меры регулирования и контроля за промыслом.

Fishnews