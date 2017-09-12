Ликвидировать свалки поможет смартфон

12 сентября 2017 года
Отраслевые союзы и ассоциации должны принимать участие в работе комиссий, которые занимаются регулированием добычи анадромных видов рыб, – тем более что такое представительство предусмотрено нормативной базой, отмечает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.
11 сентября 2017 года
Международный рыбопромышленный форум дает возможность как для общения бизнеса и власти, так и для укрепления контактов с зарубежными партнерами и в целом работает на положительный имидж страны, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.
Ученые исследовали влияние вод реки Темерник, протекающей в Ростовской области, на состояние Дона. В районе впадения уровень нефтепродуктов оказался выше нормы.
Изучить вопрос о корректировке механизма инвестквот под береговые заводы поручил премьер Дмитрий Медведев. Сессия в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге позволит организовать полноценное экспертное обсуждение поправок, отмечает глава ВАРПЭ Герман Зверев.
На международном форуме в Санкт-Петербурге планируется продемонстрировать: Россия использует в рыбной отрасли передовые меры регулирования, рассказал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
По данным на 8 сентября, сельскохозяйственные предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа добыли 6880 тонн рыбы. Это на 300 тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года.
12 сентября 2017 года
На базе крупнейших рыбохозяйственных объединений Сахалинской области создана новая единая организация – Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
Отраслевые союзы и ассоциации должны принимать участие в работе комиссий, которые занимаются регулированием добычи анадромных видов рыб, – тем более что такое представительство предусмотрено нормативной базой, отмечает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.
Исследования показали, что биомасса северно-восточной популяции атлантической скумбрии на 13% превысила уровень прошлого года, достигнув исторического максимума. На ее промысле наблюдаются большие уловы, хотя пик сезона еще не наступил.
В осеннюю сессию Госдума вернется к рассмотрению законопроектов о любительском и прибрежном рыболовстве – во втором и первом чтениях соответственно.
В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.
13 сентября представители России и Норвегии обсудят в Санкт-Петербурге повестку 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Саму встречу СРНК планируется провести в октябре в Казани.
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Документ должен обеспечить единое таможенное регулирование в ЕАЭС.
Двое сотрудников оперативной группы «Пиранья» Росрыболовства задержаны во время служебной командировки на Сахалин. Их подозревают в получении взятки в размере 170 тыс. рублей за покровительство браконьеру.
С января по август предприятия Республики Карелия добыли 65,8 тыс. тонн океанической и пресноводной рыбы. 47,9 тыс. тонн из общего вылова составили треска и пикша (79% квоты).
11 сентября 2017 года
Международный рыбопромышленный форум дает возможность как для общения бизнеса и власти, так и для укрепления контактов с зарубежными партнерами и в целом работает на положительный имидж страны, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.