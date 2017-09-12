12 сентября 2017 года

Ликвидировать свалки поможет смартфон

Портал «Наша природа» позволяет оперативно сообщать об экологических нарушениях. Теперь правительство закрепило за этой системой общественного контроля статус федеральной государственной.

Планируется, что граждане и НКО будут сообщать через «Нашу природу» в органы власти о несанкционированных свалках, загрязнении водных объектов, незаконной вырубке лесов и других экологических правонарушениях, подтверждая сообщения фото и (или) видео. О ликвидации нарушений заявителей будут оповещать по смс или через личные кабинеты на портале госуслуг. Специальные приложения для всех операционных систем мобильных телефонов и планшетов уже разработаны.

Инициатором нововведения выступило Минприроды. Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство согласилось с предложением, приняв и опубликовав постановление от 8 сентября 2017 г. № 1082 «О федеральной государственной информационной системе общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования». Предусмотрено, что федеральные органы исполнительной власти интегрируются в систему и в рамках своих полномочий будут обязаны реагировать на поступающие сообщения.

Fishnews