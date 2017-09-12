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Загрязненная река Темерник в Ростовской области. Фото АзНИИРХ

Ликвидировать свалки поможет смартфон

Портал «Наша природа» позволяет оперативно сообщать об экологических нарушениях. Теперь правительство закрепило за этой системой общественного контроля статус федеральной государственной.

Планируется, что граждане и НКО будут сообщать через «Нашу природу» в органы власти о несанкционированных свалках, загрязнении водных объектов, незаконной вырубке лесов и других экологических правонарушениях, подтверждая сообщения фото и (или) видео. О ликвидации нарушений заявителей будут оповещать по смс или через личные кабинеты на портале госуслуг. Специальные приложения для всех операционных систем мобильных телефонов и планшетов уже разработаны.

Инициатором нововведения выступило Минприроды. Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство согласилось с предложением, приняв и опубликовав постановление от 8 сентября 2017 г. № 1082 «О федеральной государственной информационной системе общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования». Предусмотрено, что федеральные органы исполнительной власти интегрируются в систему и в рамках своих полномочий будут обязаны реагировать на поступающие сообщения.

Fishnews

НазадМетки: правительство

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