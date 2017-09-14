Полиция поймала «гостя» на морском огороде

14 сентября 2017 года
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал старт Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.
13 сентября 2017 года
В Республике Саха (Якутия) по итогам аукциона распределили 14 участков под индустриальную аквакультуру. На них можно выращивать муксуна, пелядь, чира, ряпушку, карася, щуку.
Минсельхоз предлагает внести законодательные изменения, которые позволят лососевым рыбоводным заводам получить рыбоводные участки без торгов. На заседании 13 сентября проект рассмотрит правительство.
В Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на пограничника при досмотре лодки. По версии следствия, двое граждан нанесли правоохранителю удары и попытались выбросить его за борт.
12 сентября 2017 года
Двое сотрудников оперативной группы «Пиранья» Росрыболовства задержаны во время служебной командировки на Сахалин. Их подозревают в получении взятки в размере 170 тыс. рублей за покровительство браконьеру.
08 сентября 2017 года
На получение рыбоводных участков по новым правилам, с помощью специального онлайн-сервиса, поступило 12 предварительных заявок, сообщили в Фонде развития Дальнего Востока. Первичный спрос в ФРДВ оценили в 25 тыс. га.
14 сентября 2017 года
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал старт Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.
Фестиваль «Море жизни», который пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября, начнется с экологического шествия. Среди школ края пройдет конкурс на лучшую колонну.
Проект, который должен устранить расхождения в правилах прибрежного рыболовства после 2019 г., правительство внесло в Госдуму в весеннюю сессию, после этого рассмотрение переносилось.
В рамках Международного рыбопромышленного форума российские производители оборудования для рыбопереработки намерены поднять вопрос о создании образовательных инжиниринговых центров для подготовки специалистов рыбной отрасли.
Правление ОАО «РЖД» приняло решение о понижающем коэффициенте 0,94 к тарифам на внутрироссийские перевозки свежей, охлажденной и свежемороженой рыбы. Речь идет о транспортировках со станций Дальневосточной железной дороги.
Министерство сельского хозяйства считает необходимым расширить функции Россельхознадзора по контролю за работой ветслужб регионов. Эту тему министр Александр Ткачев поднял на «правительственном часе» в Госдуме.
К 12 сентября российские рыбаки добыли на Дальнем Востоке более 10,4 тыс. тонн сайры, скумбрии и сардины - в прошлом году это было 5,8 тыс. тонн. Для точности наведения флота возродили авиаучетные наблюдения.
13 сентября 2017 года
Осеннюю программу экспедиционных исследований АтлантНИРО завершат рейсы больших НИС «Атлантида» и «Атлантниро». Первое из них займется исследованиями в зоне Марокко, второе проведет траловую съемку в Балтийском море.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 12 особо охраняемых природных территориях запрещалось пускать для проверок полицию, рыбоохрану и лесничих. Должностную инструкцию исправили после вмешательства прокуратуры.
Представители отрасли высказали Fishnews свои мнения о возможностях промысла сайры, скумбрии и иваси в текущем году, а также о долгосрочных планах использования этих ресурсов. При освоении новых объектов компании планируют учесть опыт прошлых лет.