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Сбор подводного урожая обернулся уголовным делом. Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ДФО

Полиция поймала «гостя» на морском огороде

В Находке задержан молодой человек, собиравший трепанга и гребешка на чужом участке аквакультуры. Ущерб оценили более чем в 30 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в марикультурном хозяйстве поселка Козьмино (входит в Находкинский городской округ). Как сообщили Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО, для сбора гидробионтов со дна 18-летний житель Находки использовал плавательное снаряжение. На момент задержания он успел взять 109 приморских гребешков и 18 трепангов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 УК РФ (приготовление к совершению кражи с причинением значительного ущерба). Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Fishnews

  • Сбор подводного урожая обернулся уголовным делом. Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ДФО
  • Сбор подводного урожая обернулся уголовным делом. Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ДФО
  • Сбор подводного урожая обернулся уголовным делом. Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ДФО
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