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Суда прибрежного рыболовства

Законопроекту по «прибрежке» нашли место в сентябре

Проект, который должен устранить расхождения в правилах прибрежного рыболовства после 2019 г., правительство внесло в Госдуму в весеннюю сессию, после этого рассмотрение переносилось.

Госдума открыла осеннюю сессию. На первом после каникул пленарном заседании депутаты утвердили программу законопроектной деятельности на предстоящий сезон и календарь на сентябрь.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в график вошел и проект федерального закона, который призван устранить несоответствия в регулировании прибрежного рыболовства. Напомним, что с 1 января 2017 г. «прибрежка» будет регулироваться по новым правилам. Однако когда в закон о рыболовстве вносились изменения, по тексту возникли расхождения. В новой редакции пункта 101 статьи 1 закона о рыболовстве говорится, что «прибрежка» предусматривает доставку уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде. Но в обновленной статье 20 заморозка осталась. С помощью нового закона власти решили устранить противоречие.

Законопроект «О внесении изменения в статью 1 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» включили в график на 20 сентября. До этого – в весеннюю сессию – рассмотрение переносилось.

Fishnews

НазадМетки: правительство

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