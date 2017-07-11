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Комитет Госдумы поддержал поправки по «прибрежке»

Комитет Госдумы поддержал поправки по «прибрежке»

Профильный комитет Государственной Думы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный устранить разночтения при регулировании прибрежного рыболовства. Рассмотреть документ нижняя палата может уже 14 июля.

Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на заседании 11 июля поддержал законопроект «О внесении изменений в статью 1 федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

Напомним, что поправки предлагается внести в новую редакцию статьи 20 закона о рыболовстве, вступающую в силу с 2019 г. Планируется предусмотреть, что уловы водных биоресурсов, добытых при осуществлении «прибрежки», а также продукция, произведенная из таких уловов на судах, подлежат транспортировке, хранению и выгрузке в живом, свежем и охлажденном виде в морские порты Российской Федерации и иные места выгрузки, определяемые органами госвласти прибрежных субъектов РФ на территориях таких субъектов. Принятие изменений, таким образом, должно устранить нестыковку в законе. Проект поправок внесло в Госдуму правительство в апреле нынешнего года.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комитет ГД поддержал законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении. В материалах на сайте Госдумы говорится, что на проект поправок поступил положительный отзыв Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также заключение Государственно-правового управления президента, «в котором отмечается ряд заслуживающих внимания замечаний к законопроекту, которые могут быть устранены при его подготовке к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении».

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 г. – как и общий блок изменений по прибрежному рыболовству.

Fishnews


НазадМетки: правительство

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