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Фестиваль «Море жизни» пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября. Фото пресс-службы правительства региона

Камчатка приглашает на День морских зверей

Фестиваль «Море жизни», который пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября, начнется с экологического шествия. Среди школ края пройдет конкурс на лучшую колонну.

Напомним, впервые фестиваль «Море жизни» прошел в 2016 г., собрав несколько тысяч человек, а в этом году он получил официальный статус. Цель праздника – привлечь внимание общественности к вопросам защиты морских млекопитающих.

«Фестиваль для нас очень важен. Мы живем в том крае, где нас омывают два моря и океан. Естественно, что морские обитатели, которых достаточное количество, требуют охраны, внимания властей, населения, общественности», - отметил министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Василий Прийдун.

Чья колонна будет краше?

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, фестиваль начнется шествием колонн. Оно стартует в 11:30 и продолжится до 12:30. Шествие пройдет от ворот пирса «Пасифик Нетворк» по Озерновской косе к стеле «Город воинской славы». К участию приглашаются дети и взрослые всех возрастов.

Организаторы рассказали, что между учащимися краевых школ пройдет конкурс на лучшую колонну. Чтобы в нем поучаствовать, нужно выбрать капитана команды и до 18 сентября подать заявку на адрес ooptkam@gmail.com.

Заскучать не дадут

После шествия фестиваль продолжится в нескольких тематических зонах. Гости праздника смогут посетить уличную выставку уникальных фотографий китов, сивучей и каланов, морские арт-объекты, мастер-классы и фотозоны, игры-гиганты, художественную выставку, торговые ряды с сувенирами. Также на «Море жизни» выступят творческие коллективы.

В лектории под открытым небом будут показывать фильмы о жизни обитателей океана и познавательные мультфильмы. О незабываемых встречах с морскими животными расскажут морские биологи и путешественники.

Для маленьких гостей фестиваля предусмотрены несколько познавательно-игровых зон, где детей ждут подвижные игры, аквагримеры и творческие мастерские. Также ребята смогут посетить школу акварельной живописи и прогуляться по Култучному озеру на «биг-сапе».

Для гостей постарше пройдут выступления вейкбордистов, флайбордистов, фридайверов, каякеров и сапсерферов. Отдельно будет выделена гастрономическая зона, где угощения предложат лучшие камчатские рестораны, кафе, пекарни и кондитерские.

Fishnews

  • Фестиваль «Море жизни» пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября. Фото пресс-службы правительства региона
  • Фестиваль «Море жизни» пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября. Фото пресс-службы правительства региона
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