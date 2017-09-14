14 сентября 2017 года

Минсельхоз выпустил изменения по ТСК

Министерство сельского хозяйства внесло изменения в Порядок оснащения судов техническими средствами контроля и их виды. В частности, поправки предусмотрены по использованию в составе ТСК оборудования АИС.

Официально опубликован приказ Минсельхоза от 21 августа 2017 г. № 418. Он вносит изменения в приказ о технических средствах контроля , сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, реализовано предложение, с которым ранее выступил Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС). Если изначально предусматривалось, что на судах валовой вместимостью менее 300 тонн, не осуществляющих плавание в районах Мирового океана выше 75° с.ш. и выше 75° ю.ш., в состав оборудования ТСК аппаратура АИС должна входить с 1 января 2018 г., то теперь переходный период продлили до 1 июля 2018 г. Также приказом внесен целый ряд других изменений.

Fishnews