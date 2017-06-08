08 июня 2017 года

По оборудованию АИС возможны изменения

Начальник ЦСМС Артем Вилкин предложил сдвинуть на полгода вступление в силу требования об оборудовании автоматической идентификационной системы в составе ТСК.

Напомним, что в 2017 г. вступил в силу новый приказ Минсельхоза об оснащении рыбопромыслового флота техническими средствами контроля – от 13 июля 2016 г. № 294. Согласно этому правовому акту, с 1 января 2018 г. на судах валовой вместимостью менее 300 тонн, не осуществляющих плавание в районах Мирового океана выше 75° с.ш. и выше 75° ю.ш., в состав оборудования ТСК должна входить аппаратура АИС.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи, технические специалисты учреждения вели и продолжают вести поиск новых решений бортовых АИС класса «В».

«Первоначально АИС класса «В» были включены в проект приказа еще в 2015 году, однако на тот момент устройства не подтвердили своей эффективности и поэтому были исключены из окончательного текста. Несмотря на это, сохранялась потребность отрасли в доступных и эффективных АИС», – заявили в ЦСМС.

Сообщается, что 31 мая в Росрыболовстве прошло совещание, на котором было рассмотрено предложение ФГУП «Морсвязьспутник» в части дополнения приложения № 2 к приказу устройствами АИС класса «В». В мероприятии участвовал в том числе и разработчик оборудования – компания «Радио-навигатор».

Начальник ЦСМС Артем Вилкин выступил с предложением провести натурные испытания на судах рыбопромыслового флота:

– Мы можем включить оборудование АИС класса «В» в программу испытаний ТСК для маломерного флота и уже в августе иметь все необходимые результаты для принятия окончательного решения по включению таких устройств в приказ № 294. При этом мы считаем необходимым изменить норму действующего приказа и продлить вступление в силу обязательности оснащения судов до 300 тонн оборудованием АИС на полгода, чтобы она вступила в силу с 1 июля 2018-го.

Специалисты учреждения также особо акцентировали внимание на стоимости устройств, которая должна быть как можно ниже на розничном рынке.

Все участники совещания поддержали проводимую работу и договорились собраться еще раз после получения результатов испытаний оборудования, сообщили в пресс-службе.

Fishnews