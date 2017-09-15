15 сентября 2017 года

Россия и Китай объединяют системы ветсертификации

Россельхознадзор сообщил о работе, которая проводится с Китаем по интеграции информационных систем в области электронной сертификации. Стороны договорились о взаимодействии между техническими специалистами.

Делегация Главного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) посетила Федеральный центр охраны здоровья животных – учреждение, подведомственное Россельхознадзору.

Китайские специалисты прибыли для участия в семинаре об интеграции российской информационной системы ФГИС «ВетИС» с информационной системой КНР eCert, сообщили Fishnews в пресс-службе российского ветеринарного ведомства.

Участникам представили информацию о компонентах системы: «Аргусе» (контроль перемещения грузов на границе); «Меркурии» (электронная ветеринарная сертификация и прослеживаемость перемещаемых грузов); «Весте» (учет лабораторных исследований, мониторинг безопасности пищевой продукции и эпизоотический мониторинг); «Сирано» (система раннего оповещения).

Делегация из КНР рассказала о состоянии и планах развития электронной ветеринарной сертификации в рамках информационной системы E-CIQ.

По итогам семинара стороны актуализировали план работ по организации обмена электронными ветсертификатами между информационными системами двух стран. Также решено организовать взаимодействие между техническими специалистами на регулярной основе для эффективной работы над проектом.

Fishnews