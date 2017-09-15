Россия и Китай объединяют системы ветсертификации

15 сентября 2017 года
В селе Киселевка Хабаровского края правоохранители обнаружили сомнительный цех по переработке кеты. Граждане Китая, занимавшиеся засолкой лосося, ничего не смогли сказать о происхождении рыбы.
14 сентября 2017 года
Министерство сельского хозяйства считает необходимым расширить функции Россельхознадзора по контролю за работой ветслужб регионов. Эту тему министр Александр Ткачев поднял на «правительственном часе» в Госдуме.
13 сентября 2017 года
Россельхознадзор довел до фарерской стороны требования нового техрегламента ЕАЭС. Два ветеринарных ведомства договорились оперативно обмениваться информацией в случае нарушений по листериям.
12 сентября 2017 года
В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.
11 сентября 2017 года
На Восточном экономическом форуме по инициативе Росрыболовства впервые в истории подобных мероприятий состоялись биржевые торги отечественной рыбопродукцией. Они не только привлекли новых участников, но и вызвали большой интерес к проекту со стороны инвесторов из АТР.
08 сентября 2017 года
Регулирование вылова краба осуществляется достаточно эффективно, в целом каких-либо острых вопросов нет, считает руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.
15 сентября 2017 года
Правительство поддержало законодательные изменения, которые позволят лососевым рыбоводным заводам получить рыбоводные участки без торгов. Теперь проекту предстоит пройти Госдуму.
Минсельхоз внес изменения в приказ о технических средствах контроля на судах. Это уточнения по опломбировке, тайм-чартеру, новые положения по оборудованию АИС.
Рыбные ведомства России и Чили подписали меморандум о взаимопонимании. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил интерес к опыту южноамериканской республики в сфере аквакультуры.
В селе Киселевка Хабаровского края правоохранители обнаружили сомнительный цех по переработке кеты. Граждане Китая, занимавшиеся засолкой лосося, ничего не смогли сказать о происхождении рыбы.
Ураган «Ирма», которые принес разрушения во Флориду, не сильно повредил местному рыболовству. Однако удар стихии может негативно сказаться на импорте морепродуктов и рыбопереработке.
14 сентября 2017 года
Министерство сельского хозяйства внесло изменения в Порядок оснащения судов техническими средствами контроля и их виды. В частности, поправки предусмотрены по использованию в составе ТСК оборудования АИС.
На пленарном заседании, которое прошло в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, глава российской рыбной отрасли Илья Шестаков озвучил направления для сотрудничества разных стран.
На торги, проходившие в Москве 11-12 сентября, было выставлено 40 лотов – доли квот для промысла в Дальневосточном и Северном бассейнах. В аукционе участвовало более 50 рыбохозяйственных организаций.
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал старт Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.
Фестиваль «Море жизни», который пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября, начнется с экологического шествия. Среди школ края пройдет конкурс на лучшую колонну.