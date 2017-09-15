«Ирма» вмешалась в рыбные дела США

15 сентября 2017 года
В селе Киселевка Хабаровского края правоохранители обнаружили сомнительный цех по переработке кеты. Граждане Китая, занимавшиеся засолкой лосося, ничего не смогли сказать о происхождении рыбы.
14 сентября 2017 года
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал старт Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.
07 сентября 2017 года
В южнокорейском Пусане запущены три образцовые образовательные программы – по технологиям аквакультуры, управлению морскими биоресурсами и морским социальным наукам. От успешности проекта зависит, появится ли в городе Мировой морской университет.
На Восточном экономическом форуме резидент свободного порта на Камчатке – компания «Терминал «Сероглазка» (входит в группу «Норебо») - презентовал свои возможности по перевалке рыбопродукции.
К 5 сентября на Дальнем Востоке освоено 300 тыс. тонн лососей (+ 5% к уровню нечетного 2015 г.) В связи с плохими подходами горбуши на Сахалине частные рыбоводные заводы согласились помочь госучреждению с закладкой икры.
04 сентября 2017 года
Вьетнамская ассоциация производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) считает, что во второй половине 2017 г. экспорт водных биоресурсов республики может составить 4,46 млрд долларов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
15 сентября 2017 года
Правительство поддержало законодательные изменения, которые позволят лососевым рыбоводным заводам получить рыбоводные участки без торгов. Теперь проекту предстоит пройти Госдуму.
Минсельхоз внес изменения в приказ о технических средствах контроля на судах. Это уточнения по опломбировке, тайм-чартеру, новые положения по оборудованию АИС.
Рыбные ведомства России и Чили подписали меморандум о взаимопонимании. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил интерес к опыту южноамериканской республики в сфере аквакультуры.
В селе Киселевка Хабаровского края правоохранители обнаружили сомнительный цех по переработке кеты. Граждане Китая, занимавшиеся засолкой лосося, ничего не смогли сказать о происхождении рыбы.
Россельхознадзор сообщил о работе, которая проводится с Китаем по интеграции информационных систем в области электронной сертификации. Стороны договорились о взаимодействии между техническими специалистами.
14 сентября 2017 года
Министерство сельского хозяйства внесло изменения в Порядок оснащения судов техническими средствами контроля и их виды. В частности, поправки предусмотрены по использованию в составе ТСК оборудования АИС.
На пленарном заседании, которое прошло в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, глава российской рыбной отрасли Илья Шестаков озвучил направления для сотрудничества разных стран.
На торги, проходившие в Москве 11-12 сентября, было выставлено 40 лотов – доли квот для промысла в Дальневосточном и Северном бассейнах. В аукционе участвовало более 50 рыбохозяйственных организаций.
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал старт Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.
Фестиваль «Море жизни», который пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября, начнется с экологического шествия. Среди школ края пройдет конкурс на лучшую колонну.