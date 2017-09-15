15 сентября 2017 года

«Ирма» вмешалась в рыбные дела США

Ураган «Ирма», которые принес разрушения во Флориду, не сильно повредил местному рыболовству. Однако удар стихии может негативно сказаться на импорте морепродуктов и рыбопереработке.

Предполагаемый ущерб от урагана для промысла лангуста предварительно оценивался в 50 млн долларов. Однако исполнительный директор Ассоциации профессиональных рыбаков «Флорида-Кис» (Florida Keys Commercial Fishermen’s Association) Билл Келли заявил, что не слышал, чтобы кто-то из членов организации потерял судно во время урагана. И теперь, когда море успокоилось, почти 1250 рыбаков начинают выводить флот из укрытий, а 650 добытчиков лангуста отправятся проверять почти 350 тыс. расставленных ловушек, пишет Undercurrent News.

Однако проблемы возникли в международном аэропорту и порту Майами, которые входят в один из крупнейших логистических хабов США. Через них в страну ежедневно поставляются сотни тонн различных морепродуктов, сообщает корреспондент Fishnews. В частности, на этот транспортный узел приходится более половины всего трафика свежего лосося, тиляпии и филе корифены, поступающих на рынок Соединенных Штатов из-за рубежа. Чилийские импортеры лосося уже сообщают о существенных потерях из-за нарушения поставок грузов.

Создал ураган сложности и рыбопереработчикам Майами. Они были вынуждены замедлить отгрузку товара и теперь надеются, что их холодильные установки смогут сохранить ввезенное сырье до решения проблем с транспортировкой.

Fishnews