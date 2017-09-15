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Работники сомнительного цеха. Фото пресс-службы Амурского теруправления Росрыболовства

Браконьеры тепло встретили кету в Хабаровском крае

В селе Киселевка Хабаровского края правоохранители обнаружили сомнительный цех по переработке кеты. Граждане Китая, занимавшиеся засолкой лосося, ничего не смогли сказать о происхождении рыбы.

Рейд в Киселевку провели сотрудники полиции и Амурского территориального управления Росрыболовства. В цеху нашли 3175 штук осенней кеты, которые были выпотрошены и засолены.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, переработкой лосося занимались граждане КНР. Ссылаясь на плохое знание русского языка, иностранцы не объяснили происхождение рыбы.

Та же межведомственная группа на Амуре вблизи Киселевки выявила два нарушения, связанных с добычей лососевых. Изъято две сети общей длиной 180 м, катер, резиновая лодка и 61 экземпляр осенней кеты. Материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Fishnews

  • Работники сомнительного цеха. Фото пресс-службы Амурского теруправления Росрыболовства
  • В помещении обнаружили более 3 тыс. штук засоленной кеты. Фото пресс-службы Амурского теруправления Росрыболовства
    • НазадМетки: КНРлососьросрыболовство

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