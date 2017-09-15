Законопроект об участках для рыбоводов отправится в Госдуму

В Находке задержан молодой человек, собиравший трепанга и гребешка на чужом участке аквакультуры. Ущерб оценили более чем в 30 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

Проект, который должен устранить расхождения в правилах прибрежного рыболовства после 2019 г., правительство внесло в Госдуму в весеннюю сессию, после этого рассмотрение переносилось.

Фестиваль «Море жизни», который пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября, начнется с экологического шествия. Среди школ края пройдет конкурс на лучшую колонну.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал старт Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

На пленарном заседании, которое прошло в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, глава российской рыбной отрасли Илья Шестаков озвучил направления для сотрудничества разных стран.

Рыбные ведомства России и Чили подписали меморандум о взаимопонимании. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил интерес к опыту южноамериканской республики в сфере аквакультуры.

Что меняется по ТСК? Минсельхоз внес изменения в приказ о технических средствах контроля на судах. Это уточнения по опломбировке, тайм-чартеру, новые положения по оборудованию АИС.

Аквакультура России будет использовать опыт Чили Рыбные ведомства России и Чили подписали меморандум о взаимопонимании. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил интерес к опыту южноамериканской республики в сфере аквакультуры.

Браконьеры тепло встретили кету в Хабаровском крае В селе Киселевка Хабаровского края правоохранители обнаружили сомнительный цех по переработке кеты. Граждане Китая, занимавшиеся засолкой лосося, ничего не смогли сказать о происхождении рыбы.

«Ирма» вмешалась в рыбные дела США Ураган «Ирма», которые принес разрушения во Флориду, не сильно повредил местному рыболовству. Однако удар стихии может негативно сказаться на импорте морепродуктов и рыбопереработке.

Россия и Китай объединяют системы ветсертификации Россельхознадзор сообщил о работе, которая проводится с Китаем по интеграции информационных систем в области электронной сертификации. Стороны договорились о взаимодействии между техническими специалистами.

Минсельхоз выпустил изменения по ТСК Министерство сельского хозяйства внесло изменения в Порядок оснащения судов техническими средствами контроля и их виды. В частности, поправки предусмотрены по использованию в составе ТСК оборудования АИС.

Глава Росрыболовства пригласил страны к диалогу На пленарном заседании, которое прошло в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, глава российской рыбной отрасли Илья Шестаков озвучил направления для сотрудничества разных стран.

Квотам нашли покупателей На торги, проходившие в Москве 11-12 сентября, было выставлено 40 лотов – доли квот для промысла в Дальневосточном и Северном бассейнах. В аукционе участвовало более 50 рыбохозяйственных организаций.

Международный рыбный форум и выставка стартовали в Петербурге Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал старт Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.